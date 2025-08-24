PSG : pourquoi la pelouse du Parc des Princes est en mauvais état

Vendredi soir, lors de la réception d’Angers, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en l’emportant 1 but à 0 grâce à une réalisation de Fabian Ruiz. Après la rencontre, Luis Enrique a félicité ses joueurs, qui plus est au regard de l’état de la pelouse. «Je tire un bilan très positif, on a déjà parlé de la difficulté de cette rencontre, c’est un adversaire qui défend bloc bas, ils l’ont fait et ça a été difficile. La pire chose, c’est l’état de la pelouse, ça a été encore plus difficile», a ainsi avoué l’ancien coach du Barça.

Si plusieurs trous étaient visibles à différents endroits de cette pelouse qui est en temps normal un véritable billard, Le Parisien a cependant dévoilé les raisons de cette dégradation. Ainsi, les fortes chaleurs qui se sont abattues sur la capitale durant l’été ont rendu la repousse plus difficile, alors que le PSG avait décidé, comme d’habitude, de changer son gazon à la fin de la saison dernière. Les choses devraient malgré tout rentrer dans l’ordre autour de la mi-septembre après la trêve internationale.