Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

PSG : pourquoi la pelouse du Parc des Princes est en mauvais état

Par Josué Cassé
1 min.
Le Parc des Princes sous le décor de la Ligue des Champions en 2022 @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Vendredi soir, lors de la réception d’Angers, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en l’emportant 1 but à 0 grâce à une réalisation de Fabian Ruiz. Après la rencontre, Luis Enrique a félicité ses joueurs, qui plus est au regard de l’état de la pelouse. «Je tire un bilan très positif, on a déjà parlé de la difficulté de cette rencontre, c’est un adversaire qui défend bloc bas, ils l’ont fait et ça a été difficile. La pire chose, c’est l’état de la pelouse, ça a été encore plus difficile», a ainsi avoué l’ancien coach du Barça.

La suite après cette publicité

Si plusieurs trous étaient visibles à différents endroits de cette pelouse qui est en temps normal un véritable billard, Le Parisien a cependant dévoilé les raisons de cette dégradation. Ainsi, les fortes chaleurs qui se sont abattues sur la capitale durant l’été ont rendu la repousse plus difficile, alors que le PSG avait décidé, comme d’habitude, de changer son gazon à la fin de la saison dernière. Les choses devraient malgré tout rentrer dans l’ordre autour de la mi-septembre après la trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier