Match PSG - Angers en direct commenté
2e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 22 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Angers (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Angers. Ce match aura lieu le vendredi 22 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Angers.
Arbitres
FAQ
- Quel est le résultat du match entre PSG et Angers ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Angers en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Angers en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Angers ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.
Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : H. Koffi, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, J. Ekomié, Y. Belkhdim, M. Courcoul, H. Belkebla, L. Raolisoa, S. Cherif, E. Lepaul.
- Qui arbitre le match PSG Angers ?
Hakim Ben El Hadj est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Angers ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Angers ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 août 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Fabián Ruiz 50'.