1 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 2e journée
PSG
1 - 0
MT : 0-0
terminé
Angers
Temps forts
50'
1 - 0
Fabián Ruiz
mi-temps
0 - 0
27'
O. Dembélé (Penalty manqué)

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 8.4 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 7.8 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 7.5
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 8.7 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 8.3 #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 8.2 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 PSG 6 8 Angers 3
Possession 83% PSG Angers
Tirs 21 17 3 4 0 3
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Angers 0
Compositions PSG 4-3-3 Angers 3-5-2

Sondages

Qui est l'homme du match PSG - Angers ?
- Fin dans 1h
Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 ANG
939 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2 #2 Logo Angers Haris Belkebla 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 167 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 160 #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 149
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 6 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 4 #3 Logo Angers Jacques Ekomié 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 8/9 89% #2 Logo Angers Jordan Lefort 6/7 86% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Angers Jacques Ekomié 3 #2 Logo Angers Sidiki Chérif 2 #3 Logo Angers Yassine Belkhdim 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 0/7 0% #2 Logo Angers Esteban Lepaul 0/6 0% #3 Logo Angers Sidiki Chérif 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Esteban Lepaul 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 32/32 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 68/69 99% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 72/75 96%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 75 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 69 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 66

Classement buteurs

#2 Logo Angers Esteban Lepaul 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
95% 18 Victoires 5% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure à la cuisse Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Inconnu Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Pierrick Capelle Pierrick Capelle Inconnu Louis Mouton Louis Mouton Maladie Jim Allevinah Jim Allevinah Inconnu Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure musculaire Sidiki Chérif Sidiki Chérif Blessure à la cuisse Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure au pied Abdoulaye Bamba Abdoulaye Bamba Blessure au mollet Louis Mouton Louis Mouton Carton rouge

Top commentaires

Guilhermino Morais 22:16 Ce qui est « affolant » c’est que si ça joue déjà comme ça contre nous lorsqu’on est censé être rincé / en cours de préparation physique, qu’est ce que ça va être lorsqu’on sera considéré comme étant en forme… 4 Répondre
Match PSG - Angers en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 22 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Angers (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Angers. Ce match aura lieu le vendredi 22 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Angers.

On en parle

Arbitres

Hakim Ben El Hadj arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36508
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 22 août 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-ANG
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Angers SCO
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre PSG et Angers ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Angers en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Angers en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Angers ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.

Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : H. Koffi, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, J. Ekomié, Y. Belkhdim, M. Courcoul, H. Belkebla, L. Raolisoa, S. Cherif, E. Lepaul.

Qui arbitre le match PSG Angers ?

Hakim Ben El Hadj est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Angers ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Angers ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 août 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Fabián Ruiz 50'.

Guilhermino Morais 22:16 Ce qui est « affolant » c’est que si ça joue déjà comme ça contre nous lorsqu’on est censé être rincé / en cours de préparation physique, qu’est ce que ça va être lorsqu’on sera considéré comme étant en forme… 4 Répondre
Comparer les stats du match
