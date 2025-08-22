PSG : Luis Enrique encense encore Fabian Ruiz

Le PSG peut remercier Fabian Ruiz. Encore en rodage, le club de la capitale a finalement trouvé la faille au retour des vestiaires, ce vendredi soir, pour empocher les trois points contre Angers (1-0). Un but de l’international espagnol qui a donc permis au PSG de signer une deuxième victoire de rang.

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs salué la nouvelle bonne prestation de son protégé, élu homme du match par la rédaction FM. «Je pense que Fabian a montré ces deux dernières années à tous les Parisiens qu’il peut jouer un très bon football, il a encore fait un très bon match, il marque un but, il est proche d’un doublé, c’est important pour lui et pour l’équipe». L’intéressé appréciera.