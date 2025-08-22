PSG - Angers : les notes du match

Ce vendredi, le premier match de la deuxième journée de Ligue 1 avait lieu à Paris. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale était de retour au Parc des Princes. Et malgré une pelouse en très mauvais état, les Parisiens avaient à cœur de donner du plaisir à leurs supporters en enchaînant avec une deuxième victoire en autant de journées dans l’élite. Vainqueur de Nantes la semaine passée après un match poussif, Paris avait envie de montrer un visage plus inspiré ce vendredi. Pour ce faire, Luis Enrique décidait, à la différence de la semaine passée, de sortir l’artillerie lourde d’entrée. Ainsi, Bradley Barcola, déjà titulaire à Nantes, était, cette fois, associé à Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Derrière, Marquinhos et Willian Pacho reprenaient leurs places aux côtés d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

La suite après cette publicité

Tout était donc réuni pour que le PSG survole les débats face à une équipe d’Angers qui avait battu le Paris FC la semaine dernière. Que nenni. En cruel manque de rythme comme lors de ses deux dernières sorties face à Tottenham et Nantes, le PSG est apparu amorphe en première période. Face à un Angers structuré et laissant le ballon volontiers à son adversaire, Paris n’a pas eu l’inspiration nécessaire pour se procurer des occasions dangereuses afin d’ouvrir le score. Le club de la capitale a donc essayé de profiter des quelques erreurs angevines. Et sur l’une d’entre elles, M. Leleu, l’arbitre qui a remplacé M.Ben El Hadj après sa blessure au quart d’heure de jeu, a sifflé penalty en faveur des locaux suite à une faute évitable de Courcoul sur Neves. Finalement, Ousmane Dembélé a vu sa tentative puissante fuir le cadre (27e).

La suite après cette publicité

Le PSG trouve la faille au retour des vestiaires

Après ce coup du sort, le PSG a encore cherché la faille en vain mais le SCO n’a plus fait la moindre erreur jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Franciliens sont revenus avec de meilleures intentions. Plus conquérants et désireux de vite trouver la faille pour éviter le bourbier, les hommes de Luis Enrique ont trouvé la faille sur l’une de leurs premières accélérations. Dangereux en première période (33e), Désiré Doué a pénétré la défense angevine sur la gauche. Son centre a été repoussé par Haris Belkebla et est revenu sur Fabian Ruiz qui a trompé Hervé Koffi d’une frappe croisée du gauche (1-0, 50e). Libérés, les coéquipiers du milieu espagnol ont donc été en maîtrise.

Cherchant à se mettre à l’abri et éviter une mauvaise surprise, Paris a multiplié les offensives stériles et n’a jamais été réellement en mesure d’inscrire un deuxième but. Dans ce match assez soporifique, Angers n’a pas montré non plus une détermination farouche à l’idée de revenir au tableau d’affichage malgré la tentative dangereuse de Belkhdim (68e). Et après deux nouvelles opportunités (78e, 80e), le PSG ne s’est plus rué vers l’attaque et a contrôlé la situation jusqu’au coup de sifflet final. Essoufflé, sans réelle inspiration, mais maîtrisant largement son sujet, comme la semaine dernière à Nantes, le PSG s’octroie cependant une deuxième victoire de rang pour lancer sa saison. De son côté, Angers, peu inspiré ce soir, s’incline pour la première fois de la saison. La semaine prochaine, Paris se déplace à Toulouse et Angers reçoit Rennes.

La suite après cette publicité

L’Homme du match

- Ruiz (7) : sans vraiment rayonner, l’Espagnol a été intéressant dans l’entre-jeu. Disponible, avec plus de 110 ballons touchés, et toujours tourné vers l’avant, il a tenté plusieurs ballons intéressants vers ses partenaires d’attaque. C’est d’ailleurs lui qui débloque la situation, en étant à l’origine de l’action parisienne. Il était même proche du doublé, de la tête (77e).

Paris Saint-Germain

- Chevalier (5) : match vraiment tranquille pour le néo-portier du PSG. On l’a vu s’illustrer sur une ou deux sorties adverses, mais globalement, il n’a pas été en danger de toute la soirée.

La suite après cette publicité

- Hakimi (4,5) : le jeu a beaucoup penché vers lui durant la majeure partie de la rencontre, mais il a pourtant été plus en difficulté que d’habitude. Moins tranchant dans les duels et parfois en manque de justesse sur ses centres, le Marocain a eu beaucoup de mal à percer le bloc angevin pour trouver du danger. Défensivement, il n’a quasiment rien eu à faire, mais on l’a senti encore fatigué par la fin de saison dernière.

- Marquinhos (5) : avec seulement trois tirs adverses qui n’ont rien donné, le SCO d’Angers a été trop peu dangereux pour mettre en œuvre le capitaine parisien. Le peu de fois où il a été sollicité, le Brésilien a été solide, notamment dans les duels aériens. On l’a également vu chercher ses partenaires offensifs, mais sans réel succès.

- Pacho (5,5) : à l’instar de son partenaire de charnière centrale, la rencontre a clairement été tranquille pour lui. Très peu en danger, il a tout de même été rassurant sur le peu d’interventions récupérées et dans le positionnement. Un total de 7 ballons récupérés.

- Nuno Mendes (5,5) : face au bloc très bas proposé par le SCO d’Angers, le Portugais a eu plus de mal à montrer ses qualités pour percer les ailes adverses. Il a tout de même été très haut sur le terrain pour apporter de l’aide avec ses coéquipiers. Une percée magnifique proche d’aller au bout (79e). Défensivement, on l’a vu rester vigilant sur les replis défensifs, comme devancer Raolisoa (15e).

- Neves (6) : avec 84% de possession du ballon, le milieu parisien a plus que dominé le jeu, ce vendredi soir. En revanche, il a mis beaucoup de pression pour récupérer des ballons et projeter le jeu vers l’avant. C’est d’ailleurs lui qui offre le penalty à Dembélé et a même été proche d’ouvrir le score, de la tête (53e). Un match intéressant de sa part, bien qu’il ait manqué un peu d’éclat. Remplacé par Zaïre-Emery (67e).

- Ruiz (7) : voir ci-dessus

- Vitinha (5) : moins en vue que ses deux partenaires du milieu de terrain, Vitinha a également livré une prestation correcte, sans éclat, dans une rencontre globalement décevante. On l’a vu plusieurs fois combiner avec Hakimi, Doué et Dembélé, sans que l’attaque parisienne se montre dangereuse. Un total de 130 ballons touchés, mais il a parfois fait preuve de faiblesse technique.

- Doué (4) : rencontre difficile pour l’international français, face à une formation qui n’a rien souhaité proposer. Mais ce vendredi, il a également été moins lucide techniquement, en ne faisant pas toujours les bons choix. Il s’est offert une belle occasion individuelle (33e), mais n’a pas très bien combiné avec ses partenaires d’attaque. Cela a été mieux après la pause et il est d’ailleurs décisif sur l’ouverture du score. Remplacé par Mbaye (77e).

- Dembélé (3) : match bien compliqué pour le candidat au Ballon d’Or. Du début à la fin du match, il n’a pas eu l’étincelle habituelle pour créer du danger et a parfaitement été pris par le bloc angevin. On l’a vu tenter beaucoup d’actions individuelles, sans accrocher le cadre (42e et 45e). Ses dribbles ont également été moins flamboyants que d’habitude. Mais sa note est forcément affaiblie après ce penalty complètement raté en début de match (27e). Remplacé par Kang-In Lee (81e).

- Barcola (3,5) : comme ses partenaires d’attaque, il n’a pas été décisif. Mais l’international français avait l’occasion de marquer des points ce soir… et il n’a pas semblé avoir les jambes pour se montrer dangereux. Pas aidé par le bloc angevin, il a tout de même manqué de justesse, malgré quelques combinaisons avec Doué. Une rencontre trop faible de sa part. Remplacé par Ramos (67e), qui s’est procuré deux belles occasions.

Angers SCO

- Koffi (4,5) : titularisé dans le but angevin, Hervé Koffi a réalisé une première période sérieuse. Il a d’abord capté sans difficulté le centre d’Hakimi à la 15e minute et a ensuite profité du penalty raté de Dembélé. Bien placé, il a repoussé une frappe de Doué à la 33e avant de capter sans trembler le coup franc de Vitinha juste avant la pause. Concentré, il a ainsi gardé sa cage inviolée à la mi-temps. Battu sur la frappe de Fabian Ruiz, le portier n’a rien pu faire (1-0 50e). Sur une frappe de Ruiz en fin de match, Koffi a bien plongé, mais le ballon s’est écrasé sur le poteau gauche du gardien.

- Ekomie (5) : positionné en piston gauche, légèrement plus haut que Jordan Lefort, Jacques Ekomie s’est souvent projeté dans son couloir, même s’il a été bien contenu par Hakimi. Solide dans les duels, il a livré une très bonne première période. Il a mis Doué en difficulté, ce qui a poussé Luis Enrique à repositionner Barcola de son côté pour tenter de le prendre de vitesse. L’ancien Bordelais a confirmé sa solidité défensive en première période. Probablement le meilleur joueur du SCO ce soir, il a été remplacé par Florent Hanin à la 75e minute.

- Lefort (3,5) : le défenseur central a été largement pris de vitesse par Achraf Hakimi dans la surface angevine, une action qui aurait pu être très dangereuse. Finalement, l’arbitre a sifflé une faute en faveur d’Angers, soulageant la défense. Auteur d’un acte plein de confiance sur une remise de la poitrine pour son gardien à la 55e minute, Lefort a été rassurant malgré les nombreuses phases offensives du PSG. Comme souvent, les adversaires du PSG n’arrivent pas à tenir en seconde période, Lefort n’aura rien pu faire.

- Camara (4,5) : solide défensivement en première mi-temps, le numéro 4 angevin s’est notamment imposé avec autorité sur un centre dangereux de Dembélé à la 36e minute. Placé au cœur de la défense à trois, il a su contenir les assauts parisiens et a montré de la sérénité dans ses interventions. Lors des rares phases de possession angevine, il a tenté de relancer proprement, cherchant à donner de l’air à son équipe et à accompagner la remontée du bloc.

- Arcus (3,5) : première mi-temps difficile pour le milieu angevin, dominé par la possession parisienne. Les trois milieux parisiens ont mis en difficulté le trio angevin, qui est resté trop souvent transparent et a eu du mal à imposer son rythme. Une statistique fait mal, mais montre bien la difficulté d’Angers au milieu de terrain : 84% de possession pour le PSG avec 437 passes contre 87 pour Angers. Doué est beaucoup rentré à l’intérieur du jeu et n’a pas tellement sollicité Arcus.

- Rao-Lisoa (4) : actif sur son couloir droit, il a multiplié les centres, sans toutefois vraiment mettre les Parisiens en danger. Il a cependant sauvé un ballon dangereux dans sa surface à la 35e minute, offrant un corner au PSG. Auteur d’un retour défensif spectaculaire à la 39e minute, Doué a réclamé un penalty, mais l’arbitre a estimé que son intervention était tout à fait licite. Invisible depuis l’entame de la seconde période, Rao-Lisoa a été remplacé par Emmanuel Biumla à la 76e minute.

- Courcoul (3,5) : un début de match assez discret pour Courcoul jusqu’à la 25e minute, quand il réalise une faute dans sa surface offrant un penalty au PSG. Dembélé le manque et le défenseur s’en sort bien malgré une entame de match délicate sur le plan individuel. Sa première période a été tellement compliquée pour lui, il a été remplacé par Pierrick Capelle (4) à la 45e minute. Le coach a déclaré au micro de Ligue 1+ que Capelle apporterait son expérience. Présent au club depuis 2015, Capelle n’a pas réussi à faire vraiment mieux que Courcoul en seconde période.

- Belkebla (3,5) : le capitaine d’Angers a essayé d’assurer le lien entre la défense et l’attaque, mais, comme ses coéquipiers, il a eu du mal à imposer son jeu. Pourtant, depuis son arrivée en 2024, il est habituellement le leader technique de l’équipe. Malheureux sur l’ouverture du score de Fabian Ruiz, le ballon perdu par le numéro 93 se retrouve dans les pieds du Champion d’Europe, qui frappe et marque du pied droit (1-0 50e). Le natif de Drancy a semblé en difficulté sur le plan athlétique.

- Belkdim (3,5) : peu en vue, bien contenu par Ruiz et Vitinha, il a malgré tout réussi quelques échanges intéressants avec Rao-Lisoa sur le couloir droit. À l’image de ses collègues du milieu, il a beaucoup couru derrière le ballon et beaucoup défendu. La deuxième mi-temps a été tout autant difficile pour les milieux d’Angers, qui ont paru cuit physiquement après l’ouverture du score parisienne. Le Marocain de 23 ans a été remplacé par Lanroy Machine à la 87e minute après une deuxième mi-temps en demi-teinte.

- Cherif (2,5) : discret en première période, il a été bien contenu par Pacho et Marquinhos, qui ne lui ont laissé que peu d’espaces pour s’exprimer. À l’image de son compère d’attaque, Lepaul, il a eu du mal à peser sur la défense parisienne et n’a que rarement réussi à se montrer dangereux. Malgré cela, il a tenté quelques appels et déplacements pour créer des solutions, sans réussite. Tout autant fantomatique en seconde période, Cherif n’aura pratiquement rien montré ce soir. Il a été remplacé par Jim Allevinah à la 63e minute.

- Lepaul (3) : invisible en première période, il a perdu beaucoup de ballons et a eu du mal à peser sur le jeu. À l’image de sa mauvaise déviation pour Rao Lisoa à la 41e minute, qui a fini en touche, il n’a pas réussi à créer de situations dangereuses et a montré une première mi-temps plutôt timide. Esseulé tout au long du match après la sortie de Cherif, Lepaul n’aura quasiment rien apporté offensivement pour Angers. Un match à oublier pour le Français de 25 ans.