Ousmane Dembélé, symbole d’un PSG encore en rodage

2 sur 2. Tombeur du FC Nantes sans être flamboyant lors de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a récidivé, ce vendredi soir, à l’occasion de la réception d’Angers. Sauvés par un but de Fabian Ruiz, les hommes de Luis Enrique prennent ainsi provisoirement la tête du championnat de France. Un succès qui a toutefois mis du temps à se dessiner, la faute principalement à un collectif encore en manque de rythme. Titularisé à la pointe de l’attaque parisienne, aux côtés de Désiré Doué et Bradley Barcola, Ousmane Dembélé a d’ailleurs symbolisé ce difficile retour aux affaires.

Peu influent sur le jeu offensif des siens, celui qui a été crédité d’un 3 par la rédaction FM n’a clairement pas brillé. Imprécis techniquement (16 ballons perdus) et peu inspiré face au but (0 tir cadré), l’ancien joueur du FC Barcelone a bien tenté de déstabiliser les défenseurs du SCO mais ses dribbles ont globalement été moins flamboyants qu’à l’accoutumée. Souvent pris dans le duel (50%) et coupable de quelques transmissions douteuses, le numéro 10 parisien aura surtout manqué l’occasion d’ouvrir son compteur but cette saison.

Dembélé frustré, Luis Enrique satisfait

Chargé de transformer le penalty obtenu par Joao Neves, Dembouz voyait finalement sa tentative s’envoler largement au-dessus du but d’Hervé Koffi. Un raté relançant d’ailleurs les débats autour du tireur attitré, qui plus est après les deux récentes tentatives ratées par Vitinha. «C’est moi, ne t’inquiète pas, le buteur c’est moi. Je suis le boss donc j’ai la capacité de choisir le joueur. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de tirer les penalties», préférait cependant s’amuser Luis Enrique en conférence de presse. Une chose est sûre, Dembélé aura lui vécu une soirée plus que délicate pour son retour au Parc des Princes.

Remplacé par Kang-In Lee (81e), l’international français semblait même frustré au moment de rejoindre le banc parisien. Un agacement logique au regard de la partition rendue par le joueur de 28 ans mais symbolisant les difficultés actuelles de nombreux cadres. Dans le sillage de Dembélé, Achraf Hakimi (3 petits duels remportés, 22 ballons perdus, 2 dribbles réussis), Nuno Mendes (2 duels remportés sur 9 disputés, 1 seul dribble réussi, 19 ballons perdus) ou encore Bradley Barcola ont, eux aussi, peiné à exister.

«Je pense qu’on a mérité cette victoire. C’est important de gagner, on commence la saison il y a deux semaines et on est habitués à être au niveau. Il reste du temps pour être à 100%. On doit être à 100% toute la saison. Tous les matches sont importants, tu dois être à 100% à chaque match. Je pense que l’on peut faire mieux que la saison passée, c’est ma motivation. J’essaye de le transmettre à mes joueurs. Il y a beaucoup d’améliorations. Il faut penser à l’avenir et penser à ce que l’on veut gagner pour la suite», relativisait toutefois Luis Enrique. Oui, il faudra un peu de patience avant de revoir Dembouz et consorts à leur meilleur niveau…