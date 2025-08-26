Menu Rechercher
Premier League

Newcastle-Liverpool : la marque des crampons d’Anthony Gordon sur Virgil van Dijk

Par André Martins
1 min.
Virgil van Dijk @Maxppp

Lundi soir, Liverpool s’est imposé à Newcastle au terme d’un match complètement fou (2-3), marqué notamment par l’expulsion d’Anthony Gordon à la 45e+3 minute de jeu. Dans une première période anormalement violente de la part des Magpies, l’attaquant anglais de 24 ans a perdu le contrôle et a fauché le capitaine des Reds par derrière, semelle en avant. Virgil van Dijk, qui s’est relevé et a pu disputer l’intégralité de la rencontre, a montré son mollet à l’arbitre, avec deux longues entailles de crampons visibles sur plusieurs centimètres. Une image impressionnante captée par les caméras de la réalisation anglaise.

Sky Sports Premier League
The mark on Virgil van Dijk's leg after that challenge from Anthony Gordon...
Voir sur X

«Je lui ai dit : si ce n’est pas un carton rouge, alors je ne comprends pas le football», a confié le défenseur central néerlandais en zone mixte après le match. Conscient de la dangerosité de son tacle, Gordon a présenté ses excuses sur le terrain, puis après la rencontre. Sur Instagram, il a exprimé ses regrets d’avoir laissé son équipe en infériorité numérique pendant toute une mi-temps, et a adressé un message à son adversaire : «Je tiens à m’excuser auprès de Virgil. Je n’aurais jamais l’intention de tacler quelqu’un de cette manière. Nous avons échangé après le match, et il le sait.» En conférence d’après-match, le coach de Newcastle, Eddie Howe, a tenté en vain de défendre son joueur. «Gordon a essayé de se retirer. Il a essayé de s’arrêter. Il n’y avait aucune malveillance ou intention de blesser Van Dijk… Pour moi, il faut qu’il y ait un peu d’empathie», a-t-il déclaré.

