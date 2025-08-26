Newcastle-Liverpool : la marque des crampons d’Anthony Gordon sur Virgil van Dijk

Lundi soir, Liverpool s’est imposé à Newcastle au terme d’un match complètement fou (2-3), marqué notamment par l’expulsion d’Anthony Gordon à la 45e+3 minute de jeu. Dans une première période anormalement violente de la part des Magpies, l’attaquant anglais de 24 ans a perdu le contrôle et a fauché le capitaine des Reds par derrière, semelle en avant. Virgil van Dijk, qui s’est relevé et a pu disputer l’intégralité de la rencontre, a montré son mollet à l’arbitre, avec deux longues entailles de crampons visibles sur plusieurs centimètres. Une image impressionnante captée par les caméras de la réalisation anglaise.

«Je lui ai dit : si ce n’est pas un carton rouge, alors je ne comprends pas le football», a confié le défenseur central néerlandais en zone mixte après le match. Conscient de la dangerosité de son tacle, Gordon a présenté ses excuses sur le terrain, puis après la rencontre. Sur Instagram, il a exprimé ses regrets d’avoir laissé son équipe en infériorité numérique pendant toute une mi-temps, et a adressé un message à son adversaire : «Je tiens à m’excuser auprès de Virgil. Je n’aurais jamais l’intention de tacler quelqu’un de cette manière. Nous avons échangé après le match, et il le sait.» En conférence d’après-match, le coach de Newcastle, Eddie Howe, a tenté en vain de défendre son joueur. «Gordon a essayé de se retirer. Il a essayé de s’arrêter. Il n’y avait aucune malveillance ou intention de blesser Van Dijk… Pour moi, il faut qu’il y ait un peu d’empathie», a-t-il déclaré.