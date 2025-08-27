Rio Ngumoha, Max Dowman, ces pépites de moins de 18 ans qui vont retourner la Premier League

St. James Park, 100e minute d’un choc très tendu entre Newcastle et Liverpool. Centre de Mohamed Salah où Dominik Szoboszlai s’est effacé pour laisser le jeune Rio Ngumoha surgir pour donner la victoire (3-2) aux Reds. Un premier but en Premier League pour le jeune ailier de 16 ans qui confirme là toutes les promesses entrevues depuis des mois. «C’était un beau but pour un jeune de 16 ans. Rio [Ngumoha] a une telle capacité de finition pour son âge. C’est un très bon finisseur. C’est bien sûr spécial pour lui de marquer un but dans un moment pareil», a notamment déclaré son coach Arne Slot après le match.

Formé à Chelsea, le joueur de 16 ans et 361 jours a terminé sa formation du côté de Liverpool. Le joueur portant le numéro 73 est d’ailleurs devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool. Lancé la saison dernière en FA Cup contre Accrington (4-0) le 11 janvier 2025, il sort d’une préparation estivale folle où il a enchaîné buts et passes décisives en plein milieu des recrues stars (Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong et Hugo Ekitike) des Reds. De quoi avoir de grandes attentes pour la suite de la saison autour de ses performances. Mais il ne sera pas le seul joueur qui n’a pas encore 18 ans à affoler les observateurs de Premier League.

L’extrême jeunesse s’empare de la Premier League

L’autre joueur prometteur qui a démarré fort n’est autre que Max Dowman, qui n’a que 15 ans. Avec Arsenal, celui qui est né le 31 décembre 2009 ne cesse de repousser les limites. Le gaucher, qui est le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League à 14 ans, 8 mois et 19 jours contre l’Atalanta, avait notamment battu le record de précocité de l’Allemand Youssoufa Moukoko. Intégrant l’équipe première la saison dernière lors des entraînements, il a dû attendre cette saison car c’est celle où il aura bientôt 16 ans pour pouvoir évoluer en Premier League. Précieux dans la pré-saison en Asie, il a débuté en Premier League ce samedi contre Leeds United lors d’une victoire 5-0. En fin de match, c’est d’ailleurs lui qui a obtenu le penalty transformé par Viktor Gyökeres synonyme de cinquième but des Londoniens.

Deux pépites qui seront les jeunes joueurs de moins de 18 ans les plus scrutés de Premier League. Cependant, d’autres talents pourraient avoir leur chance de briller. C’est le cas notamment de Chido Obi. Formé à Arsenal, le buteur danois de 17 ans est allé du côté de Manchester United, où il a même été lancé la saison dernière avec 7 petites apparitions. Phénomène dans les classes jeunes avec Arsenal, il avait marqué 32 buts et délivré 3 passes décisives en 18 rencontres lors de la saison 2023/2024 quand il jouait en U18. Il avait notamment mis un quintuplé contre West Ham et un septuplé contre Norwich City. Lors d’un match avec les U16 d’Arsenal face à Liverpool, il avait aussi inscrit 10 buts lors d’un succès 14-3.

Utilisé l’an dernier en Conference League avec Chelsea, Shumaira Mheuka (17 ans) pourrait aussi avoir sa chance avec les Blues, de même qu’Harry Gray (16 ans). Frère du milieu de Tottenham Archie Gray, le buteur de Leeds United avait pu évoluer un match en Championship l’an dernier et performe avec la réserve (3 buts en 2 matches). Landon Emenalo (17 ans, Chelsea), Reggie Walsh (16 ans, Chelsea), Harry Howell (17 ans, Brighton), Mateus Mané (17 ans, Wolverhampton), Luca Williams-Barnett (16 ans, Tottenham), Divine Mukasa (17 ans, Manchester City) ou encore Amir Ibragimov (17 ans, Manchester United) pourront aussi être lancés à ce niveau. Malgré des sommes folles dépensées cet été sur le mercato avec 2,833 milliards déboursés, la Premier League laisse place aux très jeunes éléments qui repoussent les limites de la précocité.