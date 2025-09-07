Menu Rechercher
L’anecdote folle de Jakub Kiwior sur son transfert au FC Porto

Jakub Kiwior après un match d'Arsenal en Carabao Cup @Maxppp

Jakub Kiwior a révélé qu’il a appris son transfert d’Arsenal vers le FC Porto de manière pour le moins inattendue… via le journaliste italien, Fabrizio Romano. L’international polonais explique qu’il a vu le fameux « HERE WE GO » le concernant et qu’il a immédiatement commencé à recevoir une avalanche d’appels de félicitations, avant même que le club ne l’informe officiellement de son départ, selon O Jogo. Hilarant.

Le timing était d’autant plus surprenant que Kiwior se trouvait alors en plein entraînement avec Arsenal. Ses coéquipiers se demandaient pourquoi il était encore sur le terrain alors que son transfert venait d’être officialisé dans la presse. Une anecdote folle qui montre à quel point l’information circule désormais très vite dans le football moderne.

