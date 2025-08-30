Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Arsenal et Porto tombent d’accord pour Jakub Kiwior

Par Samuel Zemour
1 min.
Jakub Kiwior @Maxppp

Le FC Porto va s’offrir Jakub Kiwior. Comme nous l’avions révélé, le FC Porto a formulé une première offre de prêt avec option d’achat pour s’attacher les services du défenseur central polonais, mais elle avait été refusée par les Gunners dans un premier temps. Après être revenu à la charge, le club bleu et blanc est finalement tombé d’accord avec Arsenal autour de 27 millions d’euros, selon la presse anglaise.

La suite après cette publicité

L’international polonais, qui a fait 30 apparitions toutes compétitions confondues pour Arsenal la saison dernière, n’entrait plus dans les plans de Mikel Arteta et se relancera à Porto, où il passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Pour le remplacer, Arsenal est sur le point de sceller Piero Hincapié, du Bayer Leverkusen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Porto
Jakub Kiwior

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Porto Logo FC Porto
Jakub Kiwior Jakub Kiwior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier