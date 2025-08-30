Arsenal et Porto tombent d’accord pour Jakub Kiwior

Le FC Porto va s’offrir Jakub Kiwior. Comme nous l’avions révélé, le FC Porto a formulé une première offre de prêt avec option d’achat pour s’attacher les services du défenseur central polonais, mais elle avait été refusée par les Gunners dans un premier temps. Après être revenu à la charge, le club bleu et blanc est finalement tombé d’accord avec Arsenal autour de 27 millions d’euros, selon la presse anglaise.

L’international polonais, qui a fait 30 apparitions toutes compétitions confondues pour Arsenal la saison dernière, n’entrait plus dans les plans de Mikel Arteta et se relancera à Porto, où il passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Pour le remplacer, Arsenal est sur le point de sceller Piero Hincapié, du Bayer Leverkusen.