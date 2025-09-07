Menu Rechercher
Hugo Ekitike revient sur son passage compliqué au PSG

Depuis cet été, Hugo Ekitike évolue du côté de Liverpool. Mieux encore, arrivé pour 95 millions d’euros chez les Reds, l’attaquant longiligne réalise de bons débuts avec trois buts en quatre rencontres jusqu’ici. Un rendement impressionnant et qui dénote forcément avec son passage compliqué au PSG entre 2022 et 2024. Revigoré par son aventure à l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 23 est revenu ce dimanche sur son aventure parisienne ratée :

« Mon passage au PSG est un véritable apprentissage pour moi. »

Hugo Ekitike, nouveau international français, revient sur son passage raté au sein du club de la capitale. @YassinNfaoui
«Me mettre devant une caméra et vous dire que tout s’est bien passé, ça serait mentir. Quand je regarde derrière moi, je me dis que ça m’a vraiment armé. Ça a été un vrai apprentissage à tous les niveaux. Ça fait de moi un joueur aguerri aujourd’hui. Mes ambitions ? J’ai toujours été ambitieux. Si je vous révélais mes objectifs tous les jours, vous me prendriez pour un fou. Etre bon et prendre du plaisir, car le football, c’est du plaisir avant tout.»

Pub. le - MAJ le
