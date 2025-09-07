Liverpool, LdC : Ibrahima Konaté lance le choc face à l’OM

Défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté était présent, ce dimanche, dans l’émission Téléfoot. Interrogé sur le choc à venir entre les Reds et l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, l’international français a notamment évoqué l’ambiance du Vélodrome.

«Si je redoute ce déplacement à Marseille ? Non mais on sait que le Vélodrome c’est chaud, on aime beaucoup ces ambiances», a ainsi reconnu le défenseur de 22 ans. Une affiche d’ores et déjà très attendue par tous les amoureux du ballon rond…