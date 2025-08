Rio Ngumoha, la nouvelle pépite qui fait chavirer Liverpool

Comment Ngumoha, 16 ans, devient impossible à ignorer à Liverpool ? C’est par ce titre que The Athletic introduit le jeune Rio Ngumoha dans le grand monde médiatique anglais, après deux prestations remarquées lors de la pré-saison asiatique des Reds. Et son entraîneur Arne Slot l’a également félicité pour ses prestations, et ce qu’il a vu de lui jusque-là. « Nous n’avons joué que deux matchs ici et nous n’avons pas encore affronté d’adversaires de Premier League. Mais je le vois s’entraîner, je le vois jouer, et l’impact qu’il a lorsqu’il s’entraîne et joue est vraiment prometteur », a-t-il déclaré après le match gagné 3-1 face à Yokohama, au cours duquel le gamin de 16 ans a marqué le 3e but. Tout en prévenant qu’il ne faudrait pas non plus trop s’emballer.

Liverpool a piqué le joueur à Chelsea

« Jouer en Premier League, jouer tous les trois jours avec les matchs de Ligue des champions entre les deux, c’est quelque chose. Mais c’est clairement un joueur qui montre aujourd’hui que s’il continue à produire de telles performances, ce soir sera certainement pas sa dernière apparition pour Liverpool. Tout est une question de régularité. Il doit le prouver chaque jour où nous sommes sur le terrain. » Arne Slot ne va pas le jeter dans la fosse aux lions comme ça. Déjà parce qu’il possède un secteur offensif renforcé par Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Ensuite parce que pour la saison qui se profile, suite au départ de Luis Diaz, c’est Cody Gakpo qui semble être le dépositaire de l’aile gauche. Enfin parce que le mercato n’est pas terminé et que les Reds n’ont pas fini de faire des folies.

Mais Liverpool peut déjà se frotter les mains. En plus de s’offrir un mercato 5 étoiles, il dispose dans son effectif d’une pépite qui évolue de manière spectaculaire. Une pépite qu’il a chipée à Chelsea, pourtant spécialiste de ce genre de coups. C’est en septembre 2024 que le deal s’est fait, au grand dam des Blues, et c’est un tribunal qui devra même juger de la compensation financière. Ce choix de carrière, Ngumoha l’a fait en connaissance de cause, après avoir vu Liverpool accorder sa confiance en équipe première à de nombreux jeunes joueurs de son académie (les derniers en date comme Conor Bradley ou Trey Nyoni). L’an dernier, il avait ainsi disputé 26 matches (2 buts et 4 offrandes) avec Liverpool alternant entre les U18, la réserve et même l’équipe première. En effet, Arne Slot l’avait lancé lors d’un match de FA Cup remporté 4-0 contre Accrington le 11 janvier dernier.

C’est le festival de Rio

Rio Ngumoha était même devenu à cette occasion le 2e plus jeune joueur à débuter avec Liverpool derrière Jerôme Sinclair. «Rio fait partie de ces jeunes qui travaillent très bien. Tant qu’ils continueront comme ça, leurs chances de nous rejoindre en équipe première augmenteront à coup sûr», notait d’ailleurs son coach Arne Slot à l’époque. Et le principal concerné vit lui un rêve éveillé. J’ai vraiment l’impression que c’est une expérience indescriptible. S’entraîner avec la meilleure équipe du monde si jeune, c’est vraiment le rêve de tout enfant. Vous vous entraînez avec la meilleure équipe du monde, les joueurs avec qui vous vous entraînez, vous apprenez d’eux et vous vous mesurez vraiment à eux. Cela s’est très bien passé. La patience est essentielle. Je ne veux rien précipiter. Je suis jeune. Je veux continuer à travailler dur, à pousser fort, à montrer au manager ce que je peux vraiment faire, et à influencer sur l’équipe».

Intégré à la tournée asiatique de Liverpool, il a finalement obtenu du temps de jeu et s’est fait adopter par ses illustres partenaires. Selon la presse anglaise, Mohamed Salah l’a notamment pris sous son aile, charmé par le jeune garçon, qui aura 17 ans le 29 août prochain. « Ngumoha a gagné la sympathie des joueurs expérimentés et du staff grâce à son attitude, son application et son talent. Il ne sera certainement pas prêté et pourrait être un joueur d’impact utile en sortie de banc face à des défenses de haut niveau déjà fatiguées », écrit ainsi The Athletic. Une flèche de plus dans le carquois déjà bien fourni des Reds.