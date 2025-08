Le transfert d’Alexander Isak sème la pagaille à Liverpool

C’est LE transfert qui agite la Premier League en ce moment. Alexander Isak veut rejoindre Liverpool et a déjà fait l’objet d’une première offre de 138 M€, refusée par Newcastle. Les Toons n’ont aucune intention de se séparer de leur attaquant, eux qui visent les sommets du championnat anglais et européens. Ils sont d’ailleurs qualifiés pour la Ligue des Champions cette saison et comptent sur Isak pour y briller. Sauf que ce dernier fait tout pour forcer son départ, comme celui de ne pas se présenter à l’entraînement.

Ça n’a pas du tout été apprécié par la direction des Magpies, qui entendent lui faire payer son comportement. D’une part, ils ne faciliteront pas son départ, d’autre part, Isak, revenu à l’entraînement, effectue des séances en marge du groupe, seul. Il attend la seconde offre des Reds qui devrait intervenir dans les prochains jours que déjà son cas fait réagir à Liverpool. Le talent du joueur de 25 ans n’est pas remis en cause mais le débat porte surtout sur le montant du transfert et des réels besoins du club de la Mersey à ce poste.

«150 M£, c’est le prix pour engager Mbappé»

En d’autres termes, Liverpool fait-il vraiment le bon choix en voulant s’offrir l’attaquant ? «C’est la question que se pose par exemple Jamie Carragher. Ce sera une signature incroyable. Mais du point de vue de supporter de Liverpool, je ne veux pas que le club dépense 150 millions de livres sterling (170 M€) pour Isak. C’est le prix pour engager Mbappé», s’alarme l’ancien défenseur du club, aujourd’hui consultant star pour les médias anglais. Selon lui, cela remet aussi en cause la venue d’Hugo Ektike, venue lui pour 90 M€ il y a seulement deux semaines.

«J’imagine qu’Isak était la cible numéro un de Liverpool, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas quand tu achètes un attaquant (Ekitike) pour 80 millions de livres sterling pour être remplaçant.» Le départ de Darwin Nunez pour Al-Hilal ne devrait pas vraiment changer la donne pour le Français, qui partait avec une longueur d’avance sur l’Uruguayen. Il sera a priori le suppléant d’Isak ou son complément d’attaque en fonction des configurations tactiques. Autre problème que qui fait polémique à Liverpool, le forcing du joueur à quitter son club actuel.

Quid d’Ekitike ?

«Ce n’est pas un scénario étrange. Cela arrive tout le temps», dédramatise Michael Owen, ancienne star de Liverpool passé par Newcastle également. Shaun Wright-Phillips est lui bien plus catégorique. Isak s’est mis en faute. «Je pense qu’il a très mal géré la situation. Tout le monde sait qu’il voulait partir, mais il aurait dû aller s’entraîner. Il faut montrer un peu de respect pour ses coéquipiers, venir à l’entraînement et rentrez chez à la maison.» Le Suédois n’est même pas arrivée que son transfert fait déjà débat chez les Reds.