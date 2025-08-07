Le Barça retire le brassard de capitaine à Ter Stegen

C’est la guerre entre Ter Stegen et le Barça. Dès le début de l’été, le club catalan a voulu se débarrasser du gardien allemand. Puis, le portier a choisi de s’opérer du dos, manquant plusieurs mois de compétition. Une absence qui pourrait aider le club pour enregistrer ses joueurs auprès de la Liga, mais le gardien germanique ne veut pas signer son compte-rendu médical et le Barça ne peut donc pas transmettre ce document aux autorités du championnat.

Et comme c’était annoncé par la presse catalane, le Barça a décidé de lui retirer le brassard de capitaine. « Le FC Barcelone informe qu’à la suite de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du joueur Marc-André ter Stegen, et jusqu’à ce que cette procédure soit définitivement résolue, le Club, en accord avec la Direction sportive et le personnel technique, a décidé de retirer temporairement le capitanat de l’équipe première de football. Pendant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le jusqu’à présent deuxième capitaine, Ronald Araujo », a expliqué le club dans un communiqué officiel. C’est chaud !