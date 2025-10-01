LdC : le groupe du Barça face au PSG avec un retour

C’est le choc de cette 2e journée de phase de championnat de Ligue des Champions. Le Barça reçoit ce soir le PSG à Montjuïc, dans une rencontre aux allures de finale avant l’heure. Hansi Flick vient de dévoiler son groupe de joueurs retenus pour le match.

Sans surprise, les cadres sont là : Robert Lewandowski, Jules Koundé, Pedri, Frenkie de Jong. On notera également la présence d’Alejandro Balde, de retour de blessure mais peut-être trop juste pour être titulaire. Pas de Gavi, ni de Fermin Lopez ou de Joan Garcia en revanche, tous blessés. Lamine Yamal est, lui, bien présent, tout comme Marcus Rashford. Les jeunes Marc Bernal, Jofre, Dro et Fernandez sont aussi convoqués.

