Des chocs fous pour la 2e journée de Ligue des Champions !

Après une première journée exceptionnelle, avec des matches spectaculaires, la Ligue des Champions revient avec un programme totalement fou pour sa deuxième journée. Fou, surtout pour nos clubs français engagés dans la compétition. Et cela démarre dès mardi soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit l’Ajax Amsterdam, avec déjà un impératif de résultat. Après la défaite inaugurale, et loin d’être déshonorante, face au Real Madrid, l’OM se doit de l’emporter pour rester dans la course à la qualification. Cela arrive au bon moment, puisque la confiance est au sommet suite à la victoire face au Paris SG en championnat. Il faudra enchaîner contre l’Ajax, qui s’était de son côté incliné contre l’Inter Milan lors de la 1ère journée.

La suite après cette publicité

Le lendemain, ce sont deux énormes affiches qui attendent le Paris SG et l’AS Monaco. En effet, le club de la capitale se déplace à Barcelone pour un choc qui promet des étincelles. Considérés comme deux favoris à la victoire finale, le FC Barcelone et le PSG auront l’occasion de se jauger sur ce rendez-vous. Ce sera peut-être un peu plus corsé que prévu pour le club francilien, qui déplore plusieurs absences, dont son tout nouveau Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Dans le même temps, l’AS Monaco accueillera Manchester City. Pas le plus simple pour oublier la débâcle de la 1ère journée avec une cinglante défaite 4-1 sur la pelouse du Club Bruges.

100%** des matchs de l’UEFA Champions League sur les chaînes CANAL+

Les clubs français vont donc avoir du pain sur la planche pour cette 2e journée. Ils ne seront pas les seuls, puisque les petits poucets comme le Kairat Almaty, qui recevra le Real Madrid, ou Pafos, qui accueillera le Bayern Munich, vont découvrir le très grand monde. Pour voir du football européen, une seule solution, souscrire à l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*.

La suite après cette publicité

C’est simple, vous avez ainsi accès à l’intégralité des Coupes d’Europe masculines de l’UEFA avec 100%* de l’UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League et aussi du cinéma ultra-récent, des films incontournables, l’intégralité des Créations Originales CANAL+, des séries internationales… et l’intégralité des contenus Apple TV+. L’offre permet de bénéficier de tout cela pour 29,99€/mois pendant 6 mois, puis 34,99€/mois* avec engagement 24 mois.

*Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 15 Octobre 2025 soumise à conditions. Modalités et souscription sur boutique.canalplus.com.

**Sauf interdiction administrative de diffusion