La story dingue de Lamine Yamal pour défier le PSG !

Il se sait très attendu. Et visiblement, la pression ne lui fait pas peur. Face au Paris Saint-Germain ce soir, Lamine Yamal sera le leader du Barça et nul doute qu’il aura à cœur de briller, surtout à une période où sa vie en dehors des pelouses est un peu critiquée.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, il a posté une story dans laquelle on le voit dribbler des joueurs, avec le mot « pression » affiché de partout. Puis, à la fin, un message clair : « je suis de retour, et la mission est de retour ». En référence au fameux « on a mission » de la saison dernière.

La suite après cette publicité

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur une victoire 2-1 du FC Barcelone face au PSG, et tenter de remporter 770€.