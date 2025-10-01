Menu Rechercher
La story dingue de Lamine Yamal pour défier le PSG !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone PSG
Il se sait très attendu. Et visiblement, la pression ne lui fait pas peur. Face au Paris Saint-Germain ce soir, Lamine Yamal sera le leader du Barça et nul doute qu’il aura à cœur de briller, surtout à une période où sa vie en dehors des pelouses est un peu critiquée.

Reshad Rahman
🚨🚨 Lamine, via IG:
Offre canal+

Sur son compte Instagram, il a posté une story dans laquelle on le voit dribbler des joueurs, avec le mot « pression » affiché de partout. Puis, à la fin, un message clair : « je suis de retour, et la mission est de retour ». En référence au fameux « on a mission » de la saison dernière.

