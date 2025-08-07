Liverpool : Darwin Nuñez a signé à Al Hilal !

C’est bouclé entre Liverpool et Al-Hilal : un accord a été trouvé pour le transfert de Darwin Nuñez contre 53 millions d’euros fixes, plus 12 millions de bonus, soit un total de 65 millions d’euros. L’attaquant uruguayen de 26 ans a donné son feu vert pour rejoindre le club saoudien, séduit par le projet de Simone Inzaghi. Il ne reste plus que la visite médicale et la signature du contrat pour rendre l’opération officielle.

Longtemps courtisé par Naples et l’AC Milan, Nuñez a finalement tranché : cap sur la Saudi Pro League, où il évoluera avec Théo Hernandez ou encore Cancelo. Liverpool, actif sur tous les fronts dans ce mercato, se sépare donc d’un joueur arrivé en 2022 pour 75 M€, sans jamais vraiment convaincre. Les Reds, déjà auteurs d’un gros coup avec Hugo Ekitike (90 millions d’euros), pourront désormais se concentrer sur d’autres priorités, comme Alexander Isak, pour lequel ils ont déjà formulé une offre.