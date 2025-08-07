SPL
Al-Hilal : Darwin Nuñez va toucher 72 M€
@Maxppp
Darwin Nuñez ne sera bientôt plus un joueur de Liverpool. Les Reds se sont entendus avec Al-Hilal pour un transfert de 65 M€, bonus compris. L’Uruguayen a aussi donné son accord pour rejoindre la formation de Saudi Pro League.
Une formation qui compte bien le chouchouter. Selon le Daily Mail, les Saoudiens vont le payer 24 M€ par saison. C’est le triple de ce qu’il touchait au LFC, soit 8 M€ par an. Nuñez, qui va signer jusqu’en 2028, touchera donc 72 M€ si jamais il va au bout de son bail à Al-Hilal.
