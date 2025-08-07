L’OM blinde Alexandre Tunkadi

Très actif sur le mercato, l’OM avance aussi sur un marché parallèle. Celui des Minots. Ce jeudi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé avoir blindé la pépite Alexandre Tunkadi (19 ans).

«Pur produit de notre Centre de Formation, Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 20 octobre 2005, Alexandre Tunkadi est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille en 2020 après avoir porté les couleurs de Viry Châtillon et Fleury. En progression constante et régulière depuis cinq ans, le milieu de terrain de 19 ans, est aujourd’hui récompensé de ses efforts et de ses sacrifices en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026. Félicitations Alexandre !» L’OM est sur tous les fronts !