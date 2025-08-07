Menu Rechercher
L’OM blinde Alexandre Tunkadi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Benatia McCourt Longoria @Maxppp

Très actif sur le mercato, l’OM avance aussi sur un marché parallèle. Celui des Minots. Ce jeudi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé avoir blindé la pépite Alexandre Tunkadi (19 ans).

Olympique de Marseille
𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗧𝘂𝗻𝗸𝗮𝗱𝗶 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️ 

«Pur produit de notre Centre de Formation, Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 20 octobre 2005, Alexandre Tunkadi est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille en 2020 après avoir porté les couleurs de Viry Châtillon et Fleury. En progression constante et régulière depuis cinq ans, le milieu de terrain de 19 ans, est aujourd’hui récompensé de ses efforts et de ses sacrifices en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026. Félicitations Alexandre !» L’OM est sur tous les fronts !

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Marseille
Alexandre Tunkadi

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Alexandre Tunkadi Alexandre Tunkadi
