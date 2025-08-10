Real Betis : gros coup dur pour Isco

Mauvaise nouvelle pour le Real Betis. 6e de Liga la saison passée, le club andalou va devoir apprendre à vivre sans son homme à tout faire, Isco. Le milieu offensif de 33 ans, auteur d’une année sensationnelle (33 matchs, 12 buts, 11 passes décisives) et rappelé en sélection espagnole, s’est blessé hier au péroné lors d’une rencontre amicale face à Malaga, son ancien club. Il manquera environ trois mois de compétition d’après la presse espagnole.

La suite après cette publicité

«Isco Alarcón, joueur du Real Betis Balompié, s’est blessé lors du dernier match amical de pré-saison contre le Malaga CF. Après examens médicaux, il souffre d’une nouvelle fracture non déplacée du péroné gauche. Il s’agit d’une nouvelle blessure traumatique qui n’est pas liée au processus précédent, qui a été résolu. Le joueur suivra un traitement dans les prochaines semaines, et son retour dépendra de l’évolution de son état», indique le communiqué du club. Le Betis affrontera Elche lors de la première journée de Liga, le 18 août.