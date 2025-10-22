Comment la mutinerie des joueurs de Liga a fait saboter le match à Miami

C’est une véritable guerre qui s’est livrée en coulisses en Espagne, avec une première bataille organisée par les joueurs le week-end dernier. Afin de protester contre l’organisation de rencontres de championnat hors du territoire espagnol - avec le Villarreal-Barça qui se jouera à Miami en décembre comme exemple - les équipes de Liga avaient décidé de ne pas jouer lors des premières secondes des rencontres du week-end. Et la réalisation de la Liga avait tout simplement décidé de ne pas diffuser ces images, préférant afficher de la publicité pendant les secondes qui ont suivi le coup d’envoi, ou, dans d’autres cas, affichant des bandeaux "tous pour la paix" pour faire croire que la grève des joueurs avait une autre intention et dénonçait une autre cause…

Une censure de la part de la Liga qui a fait scandale outre-Pyrénées, et dans ce combat contre les autorités de la Liga, les fans et les journalistes se sont clairement rangés du côté des joueurs. « Cacher ou changer ce pourquoi nous protestons, c’est censurer et manipuler », a lancé Thibaut Courtois ce mardi. Si les sorties de joueurs médiatisés comme le gardien du Real Madrid ou Dani Carvajal, s’en prenant à Javier Tebas, ont logiquement fait la une partout, des joueurs de pratiquement tous les clubs de la Liga ont pris la parole ces derniers jours. « Nous sommes dans notre droit. Les joueurs sont les plus importants dans ce business, avec les fans, on doit être uni. J’espère que la Liga discutera avec nous, on veut juste une réunion pour parler, rien de plus. Je pense qu’on pourra en tirer quelque chose de positif », a par exemple lancé Antoni Sivera, gardien et capitaine d’Alavés.

Vers une véritable grève ?

Il faut dire que les revendications des joueurs des clubs espagnols étaient nombreuses. Pour certains, il y a une question de valeurs et d’éthique, estimant que les supporters locaux n’ont pas à être privés de rencontres, et que délocaliser des matchs est un manque de considération énorme. D’autres ajoutent qu’un voyage outre-Atlantique, avec tout ce que cela comporte, est une charge de fatigue supplémentaire pour des joueurs déjà éreintés par un calendrier infernal. Mais l’argument qui revient le plus souvent, c’est que la compétition sera tout simplement faussée. Effectivement, dans ce cas précis, le FC Barcelone n’aurait pas eu à gérer un déplacement toujours compliqué à Villarreal, et aurait joué aux États-Unis en "terrain neutre". Une rencontre à l’extérieur en moins que le Real Madrid aurait bien eu, et il faut aussi prendre en compte qu’en terres américaines, le Barça aurait en vérité joué en tant qu’équipe locale au vu du nombre énorme de fans que les Blaugranas ont en terres américaines.

Comment évoluera la situation ? L’AFE - syndicat des joueurs - va continuer de se réunir avec la Liga mais ne compte pas s’asseoir sur ses revendications, comme l’indique AS, puisque si le projet est annulé, Javier Tebas et la Liga comptent repasser à l’attaque à l’avenir. De plus, selon le média, la Liga a aussi envoyé une lettre aux joueurs pour leur faire savoir qu’elle pourrait prendre des mesures légales dans le cas où de nouvelles protestations se produisent dans les prochaines années. De son côté, la Cadena SER avait indiqué que Dani Carvajal était prêt à pousser les joueurs à franchir un nouveau cap dans cette lutte contre la Liga. De là à évoquer une grève générale des joueurs quand l’idée de rejouer hors du territoire espagnol reviendra sur la table ? On n’y est pas encore, mais c’est une hypothèse à prendre en compte très sérieusement…