PSG : la presse pro-Real Madrid s’enflamme pour Vitinha !

Le Paris Saint-Germain a enfin lancé son mercato. Ce week-end, les Parisiens ont ainsi officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, leur nouveau gardien, dans l’attente de voir de quoi sera fait l’avenir de Gigio Donnarumma, jusqu’ici numéro 1 dans les cages. Dans le même temps, et comme révélé en exclusivité par nos soins, un accord a été trouvé avec Bournemouth pour le transfert du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, qui devrait coûter environ 63 millions d’euros avec quelques bonus supplémentaires aux Parisiens.

Quant aux départs, c’est plutôt calme. Le cas de Donnarumma mentionné ci-dessus devrait être le gros feuilleton de cette fin de marché, alors qu’il faut encore trouver un point de chute à Marco Asensio. La porte est aussi ouverte pour Presnel Kimpembe dans le cas où ce dernier manifeste son envie de partir, et le PSG ne devrait pas poser trop de problèmes. Et ces dernières heures en Espagne, il est énormément question de… Vitinha.

Une énorme fake news ?

En fin de semaine, Marca et divers médias ont ainsi évoqué un intérêt prononcé des Madrilènes pour le joueur lusitanien, qui aurait même une clause à 90 millions d’euros pour pouvoir quitter Paris la saison prochaine. « La clause de Vitinha qui le rapproche du Real Madrid », y va de son côté Defensa Central, alors que le visage du joueur portugais se retrouve aussi sur El Desmarque, où on indique aussi que « le Real Madrid a une solution pour conclure le transfert de Vitinha ». Vous l’aurez compris, Vitinha est le grand nom du week-end du côté de la presse espagnole et certains fantasment déjà sur une arrivée cet été.

Mais qu’en est-il vraiment ? D’abord, les clauses libératoires n’existent pas en France, même s’il est vrai que certaines peuvent être signées sous seing-privé. Mais ce n’est pas une pratique courante à Paris. Puis, les relations entre les deux clubs sont extrêmement froides en ce moment, et il semble impossible de voir Nasser Al-Khelaïfi s’asseoir à la même table que Florentino Pérez pour discuter d’un transfert. Et il faudrait évidemment que le joueur ait l’envie de partir, ce qui aux dernières nouvelles ne semble pas être le cas. Autant dire qu’on est encore très loin de pouvoir imaginer Vitinha sous le maillot du Real Madrid !