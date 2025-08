Le PSG est ouvert au départ de Presnel Kimpembe !

Un vrai titi parisien. Arrivé à dix ans au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe (29 ans) y a vécu un véritable rêve. Passant les étapes jusqu’à l’équipe première, il y a disputé 241 matches en étant un élément important du club entre 2016 et 2022. Vainqueur de 8 championnats de France, 5 Trophées des Champions, 3 Coupes de la Ligue et 3 Coupes de France, il a réalisé son rêve en remportant la Ligue des Champions 2025 avec le Paris Saint-Germain malgré une situation personnelle plus compliquée.

En effet, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France a multiplié les pépins physiques avec notamment une rupture du tendon d’Achille en février 2023, une nouvelle opération en janvier 2024 et un retour progressif à la compétition. C’est simple, il n’a disputé que 20 matches sur les trois dernières saisons en connaissant quasiment deux années en dehors des terrains. Une situation qui n’avait pas empêché le Paris Saint-Germain de le prolonger le 20 décembre 2023 en pleine convalescence. Une vraie marque de confiance.

Le PSG veut aider Kimpembe

Cependant l’avenir s’annonce compliqué pour lui sportivement. Ne récupérant pas de temps de jeu, il est derrière Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez dans la hiérarchie des centraux. D’autant que le défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi est en approche en provenance de Bournemouth. Dans cette situation pas évidente, le joueur qui porte le numéro 3 n’est pas plus dans les plans de Luis Enrique malgré une présence précieuse dans le vestiaire et son rapport humain idéal avec le club francilien.

Selon Le Parisien, la direction du club français aimerait trouver une formule qui arrange tout le monde avec l’accord du joueur. Ainsi, l’idée est de trouver le projet sportif idéal pour que Presnel Kimpembe retrouve des sensations et une vraie continuité sur les terrains. Le Paris Saint-Geramin entend faciliter la sortie du gaucher même si pour le moment aucun club n’est désigné. Attendu demain pour la reprise de l’entraînement avec ses coéquipiers, Presnel Kimpembe devrait vivre quelques réunions pour définir son avenir, mais celui-ci semble s’éloigner du Parc des Princes.