OM : les explications de De Zerbi sur son échauffourée avec Emery

Lors de ce dernier match amical au Vélodrome, l’intensité sur le terrain a rapidement monté d’un cran, reflétant l’enjeu et la pression grandissante à l’approche de la reprise des championnats. Roberto De Zerbi n’a pas caché son agacement suite à une intervention d’Unai Emery, l’entraîneur d’Aston Villa, qui s’est plaint du comportement de ses joueurs.

«Le match était chaud, mais c’est aussi ce que les gens sont venus voir. Ils ont payé pour venir, ils auraient pu aller à la plage mais ils sont venus au Vélodrome. Unai ? Il s’est plaint de mes joueurs et je n’ai pas aimé ça, c’est à moi de leur parler, l’entraîneur adverse doit s’occuper de ses joueurs». En tout cas, toutes les équipes d’Europe commencent à hausser le ton, à une semaine de la reprise des championnats.