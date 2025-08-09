Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

OM : les explications de De Zerbi sur son échauffourée avec Emery

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

Lors de ce dernier match amical au Vélodrome, l’intensité sur le terrain a rapidement monté d’un cran, reflétant l’enjeu et la pression grandissante à l’approche de la reprise des championnats. Roberto De Zerbi n’a pas caché son agacement suite à une intervention d’Unai Emery, l’entraîneur d’Aston Villa, qui s’est plaint du comportement de ses joueurs.

La suite après cette publicité

«Le match était chaud, mais c’est aussi ce que les gens sont venus voir. Ils ont payé pour venir, ils auraient pu aller à la plage mais ils sont venus au Vélodrome. Unai ? Il s’est plaint de mes joueurs et je n’ai pas aimé ça, c’est à moi de leur parler, l’entraîneur adverse doit s’occuper de ses joueurs». En tout cas, toutes les équipes d’Europe commencent à hausser le ton, à une semaine de la reprise des championnats.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Aston Villa
Unai Emery
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Aston Villa Logo Aston Villa
Unai Emery Unai Emery
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier