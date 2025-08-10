Revivez la victoire du FC Barcelone contre Côme au Trophée Gamper !

Merci de nous avoir suivi

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. On se retrouve mardi à 21h pour Benfica-Nice. Bonne soirée.

La suite après cette publicité

Homme du match pour Foot Mercato : Fermin Lopez

Fin du match

Belle victoire 5-0 pour le FC Barcelone dans ce Trophée Gamper. Les Catalans n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe de Côme volontaire mais qui a trop vite coulé.

90e : Patrick Cutrone, Yannick Engelhardt et Edoardo Goldaniga font leur apparition pour Côme.

La suite après cette publicité

89e | Assane Diao trop haut !

Bien lancé en profondeur dans l’axe, Assane Diao fuse vers la surface catalane et arme une frappe qui passe au-dessus du cadre.

87e : le FC Barcelone continue de se porter haut dans le camp italien. Côme recule dangereusement.

La suite après cette publicité

86e : recherché dans le dos de la défense italienne, Ferran Torres est signalé hors-jeu.

84e : faute sur Nico Paz dans le camp de Côme. Marc Casado est sanctionné.

La suite après cette publicité

82e : Assane Diao accélère sur la droite mais se fait subtiliser le ballon par Pau Cubarsi.

81e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui reprend un peu les opérations en main.

79e : Côme maintient le ballon dans sa moitié de terrain. Les Italiens prennent le temps de construire patiemment.

78e : Gerard Martin, Dro Fernandez, Roony Bardghji, Andreas Christensen et Toni Fernandez font leur apparition pour le FC Barcelone.

77e : pause fraîcheur, les deux équipes reçoivent les consignes et s’hydratent.

76e : Gerard Martin, Dro Fernandez, Roony Bardghji, Andreas Christensen et Toni Fernandez se préparent au bord du terrain.

75e : le FC Barcelone maintient le danger à distance et reste bien en place.

73e : Côme prend le temps de s’organiser avec une longue phase de possessions dans le camp du FC Barcelone.

72e : percée sur la droite de Lamine Yamal qui arrive à l’entrée de la surface mais loupe totalement son tir qui se dérobe sur la gauche.

71e : faute au milieu de terrain sur Lamine Yamal. Marc Oliver Kempf est sanctionné.

70e : Maximo Perrone remplace Sergi Roberto pour la fin de rencontre.

68e : le rythme retombe depuis quelques minutes. Le FC Barcelone gère son avantage.

67e : Marc Casado et Gavi remplacent Frenkie de Jong et Pedri pour la fin de rencontre.

66e : petit coup à l’arcade pour Ronald Araujo qui reçoit des soins.

65e : parti de la droite, Lamine Yamal repique vers l’axe et arme un tir à ras de terre. C’est capté par le gardien.

64e : centre sur la gauche de Martin Baturina vers le but catalan. Joan Garcia capte le ballon.

62e : Côme profite du fait que le FC Barcelone soit en gestion pour se montrer un peu plus.

61e : Sergi Roberto est lancé sur la droite et rentre dans la surface du FC Barcelone. Le milieu remise en retratit pour Jesus Rodriguez qui est contré. Maxence Caqueret suit mais sa frappe se dérobe sur la gauche.

59e : nouvelle tentative axiale de Lucas Da Cunha. Le ballon passe à gauche du cadre.

58e : faute dans le camp de Côme. Raphinha est sanctionné pour son intervention sur Marc Oliver Kempf.

56e : longue phase de construction pour Côme dans le camp du FC Barcelone. Les Italiens prennent le temps de construire.

55e : le ballon tourne dans les pieds des joueurs de Côme. Les Italiens essayent de reprendre des couleurs.

54e : Assane Diao rentre en jeu avec Alberto Moreno et Maxence Caqueret.

53e | Jayden Addai tout proche !

Servi sur la gauche de la surface, Jayden Addai provoque et arme un tir croisé qui est repoussé par Joan Garcia.

52e : comme en fin de première période, la défense de Côme est en grande difficulté. Le FC Barcelone se régale.

51e | le raté de Ferran Torres !

Raphinha trouve sur la gauche de la surface Lamine Yamal dos au but. Ce dernier remise vers le second poteau où Ferran Torres surgit à bout portant mais ne peut que dévier à droite du but vide.

50e : frappe plein axe de Martin Baturina à ras de terre. C’est capté par Joan Garcia.

49e | Doublé pour Lamine Yamal ! (FC Barcelone 5-0 Côme)

Bien décalé sur la droite Ferran Torres, Lamine Yamal arrive lancé dans la surface et conclut d’un tir croisé qui se loge sur la gauche du but.

48e : recherché en profondeur sur la droite Jayden Addai est devancé par Alejandro Baldé qui concède un corner.

47e : plein axe, Lucas Da Cunha se met en position de tir. Sa tentative est contrée à gauche des cages.

46e : Ferran Torres a remplacé Marcus Rashford à la pause tandis que Jules Koundé a pris la suite d’Eric Garcia. Pour Côme, Jesus Rodriguez, Jacobo Ramon et Lucas Da Cunha font leur apparition.

C’est reparti !

Coup de sifflet de l’arbitre et ça reprend dans ce choc entre le FC Barcelone et Côme. Au tour des Blaugranas d’engager.

Mi-temps

Large avantage pour le FC Barcelone qui se joue de Côme et mène 4-0. Les Italiens ont perdu le fil d’une rencontre qu’ils avaient pourtant bien débuté.

45e +3 : de plus en plus d’erreurs évitables pour Côme. La mi-temps va faire du bien aux Italiens.

45e +2 | Le raté de Marcus Rashford !

Récupération haute de Lamine Yamal qui lance plein axe Marcus Rashford dans la profondeur. L’Anglais efface Jean Butez sur la gauche mais frappe à gauche du but.

45e : Mërgim Vojvoda est sanctionné pour avoir marché sur la chaussure d’Alejandro Baldé dans l’entrejeu.

43e : Côme semble en train de couler depuis quelques minutes. Le club italien a pris un gros coup sur la tête.

42e | Lamine Yamal pour le quatrième ! (FC Barcelone 4-0 Côme)

Servi en retrait dans sa surface, Ignace van der Brempt contrôle un peu trop loin. Raphinha récupère et sert devant le but Lamine Yamal qui conclut.

41e : sur la gauche de la surface, Alejandro Baldé prend sa chance mais sa tentative échoue dans les tribunes.

40e : Lamine Yamal percute sur la droite et centre à ras de terre dans la surface vers le second poteau. Il ne trouve pas preneur.

39e : sur la droite, Lamine Yamal se joue d’Alex Valle et centre vers le second poteau. Mërgim Vojvoda repousse le danger de la tête.

38e : en quelques minutes, le FC Barcelone s’offre de l’air. Les Catalans ont pris une grosse option pour la victoire.

37e | Raphinha enfonce le clou ! (FC Barcelone 3-0 Côme)

Fermin Lopez met sur orbite Marcus Rashford côté droit. Ce dernier résiste à Ignace van der Brempt, rentre dans la surface et centre devant le but. Raphinha arrive lancé au second poteau et conclut.

35e | Doublé pour Fermin Lopez ! (FC Barcelone 2-0 Côme)

Incursion sur la droite de Lamine Yamal dans la surface. Ce dernier bute sur Jean Butez et la sphère revient sur Frenkie de Jong. Le Néerlandais sert en retrait Fermin Lopez. Il contrôle plein axe devant la surface et sa frappe se loge dans la lucarne gauche.

34e : coup franc vite joué sur la droite et Fermin Lopez trouve Lamine Yamal qui rentre dans la surface et se voit contrer par Marc Oliver Kempf. La sphère revient sur la gauche où Raphinha déclenche mais Jean Butez repousse.

32e : les deux équipes reviennent sur le terrain pour la suite de cette partie.

31e : pause fraîcheur, les deux équipes vont bénéficier des consignes des coachs et d’un moment d’hydratation.

30e : corner sur la droite de Raphinha vers le deuxième poteau. C’est trop profond pour trouver Ronald Araujo.

29e : Fermin Lopez décale sur la droite Lamine Yamal qui fait la différence mais se voit contrer en corner.

27e : si le FC Barcelone a du mal face au pressing de Côme. Côme se casse les dents face au piège du hors-jeu mis en place par le FC Barcelone.

25e : Alejandro Baldé déborde sur la gauche et cherche Raphinha dans la surface. Ce dernier est devancé par Ignace van der Brempt qui contre en corner.

24e : Frenkie de Jong sert sur la droite Lamine Yamal qui centre à ras de terre vers le point de penalty. Jean Butez sort de ses buts et capte le ballon.

23e : ce but barcelonais n’a pas mis fin aux attentions de Côme. Le club italien continue d’insister sur les ailes et dans le dos de la défense catalane.

22e : malgré une entame intéressante, Côme se fait surprendre par un FC Barcelone qui trouve mieux ses offensifs.

21e | Fermin Lopez trouve la faille ! (FC Barcelone 1-0 Côme)

Mërgim Vojvoda manque sa relance dans l’axe et Fermin Lopez arrive lancé. Il devance Sergi Roberto et glisse le ballon sur la droite du but de Jean Butez.

20e | Lamine Yamal sur la gauche !

Trouvé par Alejandro Baldé côté droit à l’entrée de la surface, Lamine Yamal fixe Alex Valle et repique vers l’intérieur. Sa frappe qui suit est trop croisée sur la gauche.

19e : Raphinha transmet sur la gauche vers le point de penalty pour Marcus Rashford qui est devancé par un défenseur.

17e : quelques approximations dans le jeu du FC Barcelone. Le pressing très agressif de Côme gêne bien les Catalans.

16e : Ronald Araujo allonge sur la droite pour Lamine Yamal mais le ballon fuse en sortie de but.

15e : on est sur un rythme assez intense dans ce début de match. Seul problème, les deux attaques manquent pour le moment de précision et confondent vitesse et précipitation.

14e : remontée sur la gauche d’Alex Valle qui est contré en corner par Lamine Yamal.

13e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui tente de se rapprocher du but italien. Le pressing de Côme gêne bien les Blaugranas.

12e : trouvé dans l’axe par Alejandro Baldé, Pedri tente sa chance mais il se retrouve contré.

11e : de nouveau décalé sur la droite, Jayden Addai est signalé hors-jeu.

10e : Anastosios Douvikas tente de lancer Jayden Addai sur la droite. Ce dernier est signalé hors-jeu.

8e : séquence de construction pour Côme qui se positionne haut dans le camp du FC Barcelone.

7e : sur la droite, Lamine Yamal percute et tente de faire des différences mais se heurte à la bonne défense d’Alex Valle.

6e : percée côté gauche d’Ivan Azon qui centre vers le but du FC Barcelone. C’est capté par Joan Garcia facilement.

5e : Côme apporte beaucoup de verticalité dans son jeu et déborde beaucoup sur les ailes. Cela perturbe le FC Barcelone.

4e : débordement sur la droite de Lamine Yamal qui glisse un ballon vers la surface italienne. Marc Oliver Kempf éloigne le danger.

3e : gros rythme d’entrée dans ce match qui n’a d’amical que le nom. Beaucoup d’envie de la part des deux formations.

2e : grosse situation dans la surface du FC Barcelone avec un centre de Raphinha côté gauche vers le point de penalty. Lamine Yamal n’en profite pas et la défense se dégage en catastrophe.

1re | Côme déjà proche de marquer !

Lancé en profondeur dans le dos de la défense catalane, Jayden Addai arrive face aux buts et frappe. Son tir est repoussé par Joan Garcia et revient sur Anastosios Douvikas qui reprend de la tête. Joan Garcia s’interpose mais le Grec était hors-jeu.

C’est parti !

Coup de sifflet de l’arbitre et ça démarre déjà dans ce choc entre le FC Barcelone et Côme. Les Italiens engagent déjà.

21h05 : les deux capitaines Ronald Araujo (FC Barcelone) et Sergi Roberto (Côme) effectuent le toss.

20h50 | Cesc Fabregas retrouve sa maison avec ses compagnons

Ancienne gloire du FC Barcelone où il a joué de 2011 à 2014, Cesc Fabregas y fait son retour. L’ancien milieu de terrain n’est pas le seul ancien catalan à jouer à Côme puisque Sergi Robert et Alex Valle font un retour aux sources.

20h45 | Marcus Rashford en pointe

Petite surprise dans le onze barcelonais où Marcus Rashford est préféré à Robert Lewandowski. Montant en puissance, l’Anglais tentera de profiter de cette titularisation pour continuer à marquer des points.

20h40 | Côme n’est pas en reste

Le club italien réalise aussi une préparation idéale avec des victoires contre Lille (3-2), Al-Ahli (3-1), l’Ajax Amsterdam (3-0) et le Real Betis (3-2).

20h35 | Le FC Barcelone est en forme

Parti en Asie, le FC Barcelone a brillé pendant sa préparation. Le club catalan a aussi dominé le Vissel Kobe (3-1), le Séoul FC (7-3) mais aussi le Daegu FC (5-0).

20h30 | Le retour du Trophée Joan Gamper

Nouvelle édition pour le Trophée Joan Gamper qui clôture généralement la préparation du FC Barcelone. Ainsi, on va vivre la soixantième édition cette saison. Le FC Barcelone est logiquement le plus titré avec 46 sacres mais l’an dernier c’est Monaco qui s’était imposé sur le score de 3-0.

20h25 | Le banc de Côme

De son côté, Cesc Fabregas dispose sur le banc de Mauro Vigorito, Henrique Lopes Menke, Edoardo Goldaniga, Maxence Caqueret, Alessandro Gabrielloni, Patrik Cutrone, Jacobo Ramón, Felipe Jack, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Maximo Perrone, Yannik Engelhardt, Ivan Smolčić, Lucas Da Cunha et Assane Diao

20h20 | Le onze de Côme

De son côté, le club italien mise sur un 4-3-3 avec Jean Butez dans les buts derrière Mërgim Vojvoda, Ignace van der Brempt, Marc Oliver Kempf et Alex Valle en défense. Sergi Roberto évolue en sentinelle avec Nico Paz et Martin Baturina à ses côtés. Devant, Jayden Addai et Ivan Azon épaulent Anastosios Douvikas en attaque.

20h15 | Le banc du FC Barcelone

Hansi Flick aura à sa disposition Gavi, Ferran Torres, Inaki Pena, Andreas Christensen, Marc Casado, Roony Bardghji, Jules Koundé, Wojciech Szczesny, Jofre Torrents, Dro Fernandez, Toni Fernandez, Guillermo Fernandez, Diego Kochen, Hector Fort et Gerard Martin.

20h10 | Le onze du FC Barcelone

Les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Marcus Rashford est soutenu par Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

20h | Bienvenue à l’Estadi Johan Cruyff !

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre le FC Barcelone (Espagne) et le Côme FC (Italie). Le coup d’envoi est prévu à 21h à l’Estadi Johan Cruyff de Barcelone en Espagne.