Henrik Meister quitte définitivement le Stade Rennais pour Pise

Par André Martins
1 min.
Henrik Meister en action avec Rennes @Maxppp

Le passage d’Henrik Meister au Stade Rennais n’aura pas été mémorable. Recruté pour neuf millions d’euros à Sarpsborg (Norvège) l’été dernier, l’attaquant danois de 21 ans avait été prêté cet hiver à Pise, en Serie B, afin de se relancer et d’obtenir plus de temps de jeu. Six mois plus tard, Meister rejoint définitivement la formation italienne, comme l’a annoncé ce dimanche le club breton.

Stade Rennais F.C.
Prêté en janvier dernier au Pisa Sporting Club, Henrik Meister est définitivement transféré au club promu en Serie A 🤝

Bonne continuation Henrik !
«Prêté en janvier dernier au Pisa Sporting Club, Henrik Meister, 21 ans, est définitivement transféré au club promu en Serie A, après avoir pris part à 15 rencontres avec les Toscans. Le club souhaite le meilleur à Henrik pour la suite de sa carrière», indique le communiqué du SRFC. En Italie, Meister a inscrit 2 buts en 15 matchs disputés sous les couleurs de Pise.

Pub. le - MAJ le
