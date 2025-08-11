Le Stade Rennais annonce encore 6 départs

Lors des présentations des nouvelles recrues, le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, a dévoilé la feuille de route pour la suite du mercato. Il a commencé par évoqué le possible départ d’Arnaud Kalimuendo, courtisé notamment en Angleterre. « Il y a des discussions, mais il n’est pas encore parti. On passe à la phase 3 de notre mercato, qui est de renforcer le secteur offensif, pour remplacer Arnaud s’il part, ou l’accompagner, ou apporter un profil différent dans l’effectif pour être plus performant.» Deux attaquants et un milieu de terrain supplémentaires pourraient donc débarquer précise Ouest-France.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les départs, Désiré est aussi clair. « Il devrait y avoir encore six départs », a annoncé le dirigeant du club qui a déjà bouclé une vingtaine de prêts ou de ventes cet été. Outre le prêt d’Andrés Gomez à Vasco de Gama, Salah, Gallon, Kamara, James ou encore Hateboer sont invités à trouver un point de chute. Il va encore y avoir du mouvement en Bretagne.