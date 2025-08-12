Menu Rechercher
Matchs Amicaux

Le premier but de Kylian Mbappé avec le 10 en vidéo

Par Max Franco Sanchez
Kylian Mbappé @Maxppp

Le Real Madrid dispute son premier et dernier match amical de l’été (celui face à Leganés était un match d’entraînement non diffusé). En Autriche, face à Tirol, les Merengues se préparent donc pour cette nouvelle saison, alors qu’ils démarreront la Liga dans une semaine contre Osasuna.

Real Madrid C.F.
¡Un remate de 🔟!
Voir sur X

Et Kylian Mbappé est déjà un forme. Sur un beau service d’Arda Güler, le Bondynois a inscrit son premier but avec le numéro 10, signant le 2-0 en faveur des siens. Le premier but avait été inscrit par Eder Militao.

