Le premier but de Kylian Mbappé avec le 10 en vidéo

Le Real Madrid dispute son premier et dernier match amical de l’été (celui face à Leganés était un match d’entraînement non diffusé). En Autriche, face à Tirol, les Merengues se préparent donc pour cette nouvelle saison, alors qu’ils démarreront la Liga dans une semaine contre Osasuna.

Et Kylian Mbappé est déjà un forme. Sur un beau service d’Arda Güler, le Bondynois a inscrit son premier but avec le numéro 10, signant le 2-0 en faveur des siens. Le premier but avait été inscrit par Eder Militao.