Trois clubs de Premier League foncent sur Arnaud Kalimuendo

Décevant douzième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade Rennais a toutefois eu quelques satisfactions. On peut noter l’émergence de jeunes éléments comme Djaoui Cissé et Jérémy Jacquet mais aussi la saison solide d’Arnaud Kalimuendo. À 23 ans, le natif de Suresnes a réalisé sa meilleure saison avec les Bretons depuis son arrivée contre 20 millions d’euros du Paris Saint-Germain à l’été 2022. Ainsi, il avait inscrit 18 buts et délivré 4 offrandes en 34 rencontres.

Des prestations intéressantes pour un joueur suivi par l’AC Milan, la Juventus et l’AS Roma dont le prix de 25 millions d’euros a été fixé. Cependant, l’international U21 tricolore qui a été aussi cité par le passé en Allemagne à Stuttgart et à l’Eintracht Francfort n’a toujours pas bougé à 4 jours de la reprise de la saison et de cet alléchant Rennes - Olympique de Marseille.

Trois clubs anglais sont intéressés

Néanmoins, cela pourrait bien évoluer au cours des prochains jours. En effet, il n’y a pas que l’Italie et l’Allemagne qui aiment Arnaud Kalimuendo car celui-ci plaît également beaucoup en Angleterre. Selon les informations de The Athletic, le promu Leeds United a formulé une offre de 25 millions d’euros pour le joueur. Un prix accepté par le Stade Rennais qui avait ainsi reçu une proposition en adéquations avec ses exigences.

Cependant, le projet n’a pas convaincu Arnaud Kalimuendo qui a rejeté l’idée d’un transfert vers les Peacocks. Deux autres clubs anglais sont également sur les rangs et discutent avec les Bretons. Tout d’abord Brentford qui se cherche un nouveau buteur après le départ de Bryan Mbeumo vers Manchester United. L’autre club intéressé est Newcastle qui se cherche un buteur après de nombreux échecs comme Hugo Ekitike et Benjamin Sesko.