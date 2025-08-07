Newcastle : le gros cocu du mercato estival

Cet été, Newcastle s’est trouvé une nouvelle lubie en s’offrant un mercato que ne rechignerait pas les plus grands candaulistes. Pourtant ambitieux sur le marché des transferts, les Magpies qui ont terminé cinquièmes de Premier League et disputeront la prochaine édition de la Ligue des Champions, ont vu la plus grande partie de leurs cibles partir ailleurs. Cela n’avait pas si mal débuté avec l’arrivée du jeune ailier Antonito Cordero (18 ans) en provenance de Malaga alors qu’il était suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid. Il a été prêté à Westerlo. Débauchant aussi l’ailier Anthony Elanga (23 ans) qui avait réalisé une saison folle (6 buts et 12 offrandes en 43 rencontres) à Nottingham Forest contre 61,4 millions d’euros, Newcastle montrait vite les crocs. Finalement, les Magpies ont dû vite les refermer.

Il y a déjà le dossier Joao Pedro où le buteur brésilien a finalement quitté Brighton contre 63,7 millions d’euros en signant du côté de Chelsea. Quelques semaines avant, Chelsea s’offrait aussi Liam Delap (Ipswich Town), une autre piste des Toons qui ont vu aussi Dean Huijsen (Bournemouth) aller au Real Madrid. Les Magpies ont également dû refermer des dossiers trop compliqués comme Randal Kolo Muani qui est toujours proche de la Juventus, Yoane Wissa que Brentford ne veut pas vendre suite au départ de Bryan Mbeumo à Manchester United, mais aussi l’ailier de Bournemouth Antoine Semenyo qui a prolongé et blindé par son club en vue de la saison prochaine. Newcastle qui a perdu Callum Wilson (West Ham) et Sean Longstaff (Leeds United) se devait de passer à la vitesse supérieure, mais cela ne se passe pas comme prévu. À la recherche d’un nouveau buteur suite au départ de Callum Wilson, Eddy Howe avait jeté son dévolu sur Hugo Ekitike alors à l’Eintracht Francfort.

Benjamin Sesko dernier échec en date

Voulant débaucher le buteur tricolore, il a finalement vu ce dernier se diriger à Liverpool contre 95 millions d’euros. En parallèle, le club anglais s’est mis à l’assaut d’un gardien et avait pour priorité James Trafford promu en Premier League avec Burnley. Cependant, le portier formé à Manchester City est revenu chez les Sky Blues moyennant 31,2 millions d’euros. Un nouveau coup dur pour Newcastle qui a tout de même recruté Aaron Ramsdale sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Southampton. Retombant sur ses pattes à ce poste, Newcastle reste dans l’urgence pour le poste d’attaquant.

Surtout que les Magpies sont dans le flou autour d’Alexander Isak qui se retrouve de plus en plus lié à Liverpool. Les Reds font vivre un véritable cauchemar à Newcastle sur le mercato cet été puisque le défenseur Marc Guéhi est suivi par les deux clubs, mais c’est bien les Scousers qui mènent la danse. Ce qui a poussé le club anglais a activé une autre piste avec Malick Thiaw de l’AC Milan. Toujours à la recherche de son numéro 9, Newcastle vient d’essuyer un sacré échec. En effet, malgré une offre de 80 millions d’euros et 10 millions d’euros de bonus pour Benjamin Sesko, l’attaquant slovène du RB Leipzig se dirige finalement vers Manchester United. Les Mancuniens qui avaient bouclé en début de mercato Matheus Cunha, autre cible de Newcastle.

Une urgence qui pousse les pensionnaires de St James Park à explorer d’autres pistes comme Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Ollie Watkins (Aston Villa) et dernièrement Nicolas Jackson (Chelsea). De quoi compliquer la préparation de la saison pour Eddie Howe. «Il ne reste plus beaucoup de temps. Surtout quand on sait qu’il faut familiariser chaque joueur avec notre jeu, quel que soit son effectif. Nous sommes toujours actifs sur le marché et recherchons des joueurs», a-t-il déclaré. La frustration monte doucement à Newcastle où un manque d’attractivité flagrant par rapport aux autres cadors de Premier League rend l’amélioration de l’équipe plus compliquée.