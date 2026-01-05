Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

Chelsea veut déjà faire un premier gros cadeau mercato à Liam Rosenior

Selon la presse italienne, Chelsea pourrait déjà offrir une première recrue de luxe à son (futur) nouvel entraîneur.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Liam Rosenior @Maxppp

C’est une nouvelle aventure passionnante qui va démarrer pour Liam Rosenior. Même si sa nomination n’est pas encore officielle, tout indique qu’il va prendre les commandes de Chelsea dans les heures à venir. Le tacticien britannique de 41 ans va ainsi quitter Strasbourg pour rejoindre le vaisseau mère, ce qui fait logiquement polémique en Alsace et qui soulève de vives questions sur ce modèle de multipropriété, peut-être pas si bénéfique que ça…

La suite après cette publicité

Dans le même temps, l’Angleterre du foot reste assez sceptique quant à cette nomination. Beaucoup estiment que Chelsea a besoin d’un entraineur avec plus de renom et plus d’expérience, alors que d’autres pointent du doigt la difficulté de ce poste, dans lequel il faut composer avec une direction qui n’aide clairement pas… Quoi qu’il en soit, Liam Rosenior pourrait déjà recevoir un joli cadeau mercato pour lancer son aventure à Stamford Bridge.

Une référence en Premier League

Comme l’indiquent divers médias dont Tuttosport, Chelsea s’intéresse à Sandro Tonali, le milieu de terrain de Newcastle. Le milieu de terrain italien de 25 ans réalise de nouveau une superbe saison avec les Magpies, et pourrait apporter une touche de créativité et de technicité à l’entrejeu des Londoniens. Il avait d’ailleurs rendu une superbe copie lors de la réception des Blues à St James’ Park le 20 décembre dernier (2-2).

La suite après cette publicité

La Juventus est aussi annoncée comme candidate pour s’offrir le milieu de terrain transalpin, mais Chelsea a logiquement l’avantage grâce à sa force de frappe financière supérieure. Reste aussi à savoir quelles seront les intentions de Newcastle, qui n’a, a priori, pas besoin de vendre, et qui avait fait de Tonali le joueur italien le plus cher de l’histoire en le recrutant pour 70 millions d’euros à l’été 2023. Autant dire qu’un transfert d’une telle ampleur aujourd’hui s’approcherait clairement des 100 millions d’euros…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Newcastle
Liam Rosenior
Sandro Tonali

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Newcastle Logo Newcastle
Liam Rosenior Liam Rosenior
Sandro Tonali Sandro Tonali
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier