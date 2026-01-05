Chelsea veut déjà faire un premier gros cadeau mercato à Liam Rosenior

C’est une nouvelle aventure passionnante qui va démarrer pour Liam Rosenior. Même si sa nomination n’est pas encore officielle, tout indique qu’il va prendre les commandes de Chelsea dans les heures à venir. Le tacticien britannique de 41 ans va ainsi quitter Strasbourg pour rejoindre le vaisseau mère, ce qui fait logiquement polémique en Alsace et qui soulève de vives questions sur ce modèle de multipropriété, peut-être pas si bénéfique que ça…

La suite après cette publicité

Dans le même temps, l’Angleterre du foot reste assez sceptique quant à cette nomination. Beaucoup estiment que Chelsea a besoin d’un entraineur avec plus de renom et plus d’expérience, alors que d’autres pointent du doigt la difficulté de ce poste, dans lequel il faut composer avec une direction qui n’aide clairement pas… Quoi qu’il en soit, Liam Rosenior pourrait déjà recevoir un joli cadeau mercato pour lancer son aventure à Stamford Bridge.

Une référence en Premier League

Comme l’indiquent divers médias dont Tuttosport, Chelsea s’intéresse à Sandro Tonali, le milieu de terrain de Newcastle. Le milieu de terrain italien de 25 ans réalise de nouveau une superbe saison avec les Magpies, et pourrait apporter une touche de créativité et de technicité à l’entrejeu des Londoniens. Il avait d’ailleurs rendu une superbe copie lors de la réception des Blues à St James’ Park le 20 décembre dernier (2-2).

La suite après cette publicité

La Juventus est aussi annoncée comme candidate pour s’offrir le milieu de terrain transalpin, mais Chelsea a logiquement l’avantage grâce à sa force de frappe financière supérieure. Reste aussi à savoir quelles seront les intentions de Newcastle, qui n’a, a priori, pas besoin de vendre, et qui avait fait de Tonali le joueur italien le plus cher de l’histoire en le recrutant pour 70 millions d’euros à l’été 2023. Autant dire qu’un transfert d’une telle ampleur aujourd’hui s’approcherait clairement des 100 millions d’euros…