Falaye Sacko rebondit en Azerbaïdjan
Clap de fin pour Falaye Sacko à Montpellier. Arrivé dans l’Hérault à l’été 2023 après six mois convaincants à l’ASSE, le latéral droit malien de 30 ans n’a pas pu éviter le naufrage de son équipe la saison dernière, reléguée en Ligue 2. Après 55 matchs joués sous les couleurs montpelliéraines, Sacko va désormais poser ses valises en Azerbaïdjan.
Sébastien Denis @sebnonda – 14:07
Selon nos informations, l’international malien (42 sélections) a signé un contrat de deux ans, plus un an option, avec le club azéri du Neftçi PFK, 6e du dernier championnat. À un an de la fin de son contrat, le MHSC l’a libéré. Sacko va donc découvrir un sixième pays après le Mali, la Hongrie, la Belgique, le Portugal et la France.
