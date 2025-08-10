Menu Rechercher
Falaye Sacko rebondit en Azerbaïdjan

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Falaye Sacko @Maxppp

Clap de fin pour Falaye Sacko à Montpellier. Arrivé dans l’Hérault à l’été 2023 après six mois convaincants à l’ASSE, le latéral droit malien de 30 ans n’a pas pu éviter le naufrage de son équipe la saison dernière, reléguée en Ligue 2. Après 55 matchs joués sous les couleurs montpelliéraines, Sacko va désormais poser ses valises en Azerbaïdjan.

Sébastien Denis
🚨#MHSC 🟠🔵
✅Falaye Sakho quitte Montpellier libre

🔐le latéral droit 🇲🇱 de 30 ans s’est engagé jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ (+1 an en option) avec le club azéri du Neftçi PFK 🇦🇿

Selon nos informations, l’international malien (42 sélections) a signé un contrat de deux ans, plus un an option, avec le club azéri du Neftçi PFK, 6e du dernier championnat. À un an de la fin de son contrat, le MHSC l’a libéré. Sacko va donc découvrir un sixième pays après le Mali, la Hongrie, la Belgique, le Portugal et la France.

