Atlético : tout est bouclé pour Giacomo Raspadori

Après trois saisons marquées par deux Scudetti et beaucoup de temps passé sur le banc, Giacomo Raspadori est sur le point de quitter Naples pour rejoindre l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, comme le rapporte Sportmediaset.

L’attaquant de 25 ans a déjà quitté le stage d’entraînement et ne participera pas à la présentation officielle du club napolitain. Il est attendu dimanche à Madrid pour passer la visite médicale et signer un contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2030. Ces derniers débourseront 26 millions d’euros, bonus inclus, pour s’attacher les services de l’international italien (40 sélections, 9 buts).