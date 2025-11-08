Les débuts prometteurs de Thiago Almada avec l’Atlético de Madrid

En début d’année, l’Olympique Lyonnais s’était offert le gros coup Thiago Almada. Reconnu dans le continent américain pour des expériences fructueuses en Argentine et aux Etats-Unis, le champion du monde 2022 a été prêté à Lyon par Botafogo. Face aux contraintes de la DNCG, le club rhodanien avait obtenu le prêt gratuit du joueur argentin après des négociations menées par John Textor avec lui-même. Censé assurer la suite de Rayan Cherki suite au départ programmé du crack lyonnais lors de l’été 2025, Almada n’aura finalement pas fait de vieux os entre Rhône et Saône. Auteur de deux buts et cinq passes décisives en vingt rencontres en France, l’Argentin n’est pas resté au-delà de son prêt sur fond de problèmes avec la DNCG et d’éviction de John Textor.

En ce sens, Thiago Almada est retourné à Botafogo. Cité du côté de Benfica dans un premier temps, le milieu offensif de 24 ans s’est finalement engagé du côté de l’Atlético de Madrid. Recruté contre 21 millions d’euros, le meneur de poche nourrissait ainsi de grandes ambitions après cet énorme pas en avant dans sa carrière : «on sait tous que c’est l’un des plus grands clubs (…) C’était mon rêve de jouer ici, et j’ai réussi à le réaliser. J’ai beaucoup d’affection pour le club, son histoire, j’ai beaucoup d’amis qui ont regardé les matches, et quand j’ai eu l’opportunité de venir, je n’ai pas hésité une seule seconde. Maintenant, je dois tout montrer.» Et après des débuts en douceur, Almada est en train de montrer de très belles choses.

Thiago Almada prend son rythme avec l’Atlético de Madrid

Titularisé d’entrée, l’international argentin (11 sélections, 4 buts) est vite devenu essentiel dans le système de Diego Simeone. Capable d’évoluer derrière l’attaquant, le nouveau numéro 11 des Matelassiers a été principalement aligné sur l’aile gauche. Complémentaire avec ses compères d’attaque, il a néanmoins payé le mauvais début de saison des siens et une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’un mois. De retour lors de la trêve internationale d’octobre, Thiago Almada s’est métamorphosé. Clairement sur la pente ascendante et commençant à digérer ce premier gros transfert dans sa carrière, le droitier a commencé à vraiment convaincre. De retour instantanément dans le onze, Almada a été auteur du but de la victoire face à Osasuna dès son premier match depuis sa blessure (1-0).

Face à Séville lors du dernier match de championnat, l’ancien de Velez Sarsfield a inscrit un but et délivré une assist. Des débuts prometteurs qui lui permettent d’être encensé en Espagne. Notre confrère Ivan Vargas de Fichajes tresse d’ailleurs des louanges sur l’Argentin : «il joue très bien quand il a du temps de jeu. Sa blessure a freiné sa progression, mais il s’est très bien adapté. Il forme un bon duo avec Julian et Baena, comme lors du premier match contre l’Espanyol, mais lui et Giuliano sont également très coordonnés. Une très bonne acquisition pour l’Atlético.» Vous l’aurez compris, Thiago Almada est en train de mettre tout le monde d’accord en Espagne avec l’Atlético de Madrid.