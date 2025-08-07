Menu Rechercher
La liste du Ballon d’Or affole l’Europe, le mercato légendaire de Liverpool n’en finit plus de choquer

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or dévoilée aujourd’hui, Liverpool va encore faire sauter la banque, Xabi Alonso est déjà sous pression au Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Grande première pour Dembélé au Ballon d’Or

Ce jeudi, on connaîtra les 30 joueurs qui auront la chance de figurer dans la liste finale pour le trophée individuel le plus prestigieux du foot. Forcément, Hakimi en fera partie, Kylian Mbappé aussi, tout comme Ousmane Dembélé et Lamine Yamal qui sont les grands favoris comme le rappelle La Gazzetta dello Sport. «C’est l’heure de Dembélé» écrit la presse italienne. D’ailleurs, l’international français n’a jamais été nommé une seule fois dans la liste du Ballon d’Or, hasard ou pas, il pourrait le remporter pour sa toute première nomination.

Liverpool a la fièvre acheteuse

Liverpool n’en a pas fini avec son mercato XXL. Selon nos infos, Liverpool veut toujours recruter un joueur offensif supplémentaire et deux noms résonnent dans les bureaux du club : Rodrygo et un certain Bradley Barcola. Et ces deux pistes ne ferment absolument pas le dossier Alexander Isak, surtout vu sa situation tendue avec Newcastle. Liverpool n’a pas fini de dépenser et veut encore boucler un très gros coup d’ici la fin du mercato. On est sur un été record pour le champion d’Angleterre comme le rappelle L’Équipe. Après trois mercatos presque timides, Liverpool a dépensé plus de 300 M€ et ce n’est pas terminé. Une folie financière qui s’explique par l’agrandissement d’Anfield, un contrat très avantageux avec Adidas, des droits TV toujours en hausse, mais surtout une nécessité de renouveler un onze un peu vieillissant. Liverpool a récupéré sa couronne et Liverpool veut la conserver.

Les défis de Xabi Alonso

Xabi Alonso a des tâches urgentes à commencer par exploiter la connexion entre Mbappé et Vinicius Jr, comme le placarde Marca. Le coach espagnol doit aussi trouver un remplaçant à Jude Bellingham qui va rater trois mois de compétition, il doit trancher pour son numéro 9 remplaçant entre Gonzalo Garcia et Endrick, relancer Vinicius, trouver une place à Kylian Mbappé, solidifier l’assise défensive, bref un tas de défis qui l’attendent. Il doit aussi trouver son onze titulaire, une mission périlleuse vu le nombre d’égos qui remplissent le vestiaire du Real Madrid.

