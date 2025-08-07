Accord Strasbourg-Nordsjaelland pour Lucas Høgsberg

Strasbourg va accueillir un nouveau renfort. Et cette fois-ci, il ne vient pas de Chelsea. Selon nos informations, les Alsaciens vont faire signer Lucas Høgsberg (19 ans) dans les prochaines heures.

En effet, un accord a été trouvé entre Strasbourg et Nordsjælland pour le défenseur central né en 2006. Le transfert va être bouclé pour 15 M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente. Le Danois, lui, va passer sa visite médicale demain avant de signer un bail de 5 ans. Une recrue de plus pour Liam Rosenior.