Menu Rechercher
Commenter 8
Exclu FM Ligue 1

Accord Strasbourg-Nordsjaelland pour Lucas Høgsberg

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp

Strasbourg va accueillir un nouveau renfort. Et cette fois-ci, il ne vient pas de Chelsea. Selon nos informations, les Alsaciens vont faire signer Lucas Høgsberg (19 ans) dans les prochaines heures.

La suite après cette publicité

En effet, un accord a été trouvé entre Strasbourg et Nordsjælland pour le défenseur central né en 2006. Le transfert va être bouclé pour 15 M€, plus des bonus et un pourcentage à la revente. Le Danois, lui, va passer sa visite médicale demain avant de signer un bail de 5 ans. Une recrue de plus pour Liam Rosenior.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Nordsjælland
Lucas Høgsberg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Nordsjælland Logo Nordsjælland
Lucas Høgsberg Lucas Høgsberg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier