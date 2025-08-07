OM : Timothy Weah est déjà choqué

Mardi soir, Timothy Weah (25 ans) a reçu un sacré accueil à son arrivée à Marseille. L’Américain a été reçu comme il se doit par les supporters phocéens. Ce qui l’a d’ailleurs choqué comme il l’a expliqué dans une vidéo partagée par l’OM ce jeudi matin.

«C’est une dinguerie. Je n’ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie. Franchement, personnellement, je ne pense pas que je le mérite. Mais je suis reconnaissant de tout ça et je remercie tout le monde pour ce soir. Ça me tient à cœur et j’espère leur rendre ce sentiment au stade. Au boulot, direct», a confié la recrue olympienne.