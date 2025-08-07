Menu Rechercher
OM : Timothy Weah est déjà choqué

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Timothy Weah lors de son arrivée à Turin @Maxppp

Mardi soir, Timothy Weah (25 ans) a reçu un sacré accueil à son arrivée à Marseille. L’Américain a été reçu comme il se doit par les supporters phocéens. Ce qui l’a d’ailleurs choqué comme il l’a expliqué dans une vidéo partagée par l’OM ce jeudi matin.

Olympique de Marseille
𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝘆 𝗪𝗲𝗮𝗵 : « J’ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie, ça me tient à coeur, j’espère leur redonner ce sentiment au stade » 💙🇺🇸
«C’est une dinguerie. Je n’ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie. Franchement, personnellement, je ne pense pas que je le mérite. Mais je suis reconnaissant de tout ça et je remercie tout le monde pour ce soir. Ça me tient à cœur et j’espère leur rendre ce sentiment au stade. Au boulot, direct», a confié la recrue olympienne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
