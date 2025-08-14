OM : De Zerbi évoque le fameux slogan qui enflamme les supporters

Roberto De Zerbi a pris le temps d’expliquer la signification de son slogan devenu populaire à Marseille en conférence de presse : « Chi siamo ? OM ! » (« Qui sommes-nous ? OM ! »). Le coach italien, qui se réjouit de la sortie d’un documentaire consacré au club, insiste sur l’importance de l’identité collective. « On est à Marseille, unis avec les supporters et les dirigeants. Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire, mais avant de savoir où tu veux aller, il faut comprendre qui tu es », souligne-t-il. Pour lui, cette quête d’identité est un socle indispensable qui dépasse le simple cadre du terrain.

S’il laisse la responsabilité de l’ambiance aux tribunes, De Zerbi se félicite de voir ses joueurs portés par l’enthousiasme du Vélodrome. Il insiste sur l’impact humain de cette communion : « jouer dans ce stade, ça fait plaisir. Les joueurs se sentent engagés, c’est quelque chose qui unit. Avant la technique ou le physique, il y a l’aspect humain. » Un message clair : pour le coach, la force de l’OM se construit d’abord sur la solidarité et l’âme du groupe.

