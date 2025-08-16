Rennes : Quentin Merlin a déjà oublié l’OM

Passeur décisif pour permettre à Ludovic Blas d’inscrire le but de la victoire de Rennes contre l’OM (1-0), lors du coup d’envoi de la Ligue 1 vendredi soir, Quentin Merlin a réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs. À l’issue de la rencontre, l’ancien Marseillais a confirmé avoir tourné la page après son départ de l’OM.

La suite après cette publicité

«Au coup de sifflet, tout s’est évaporé. On est dans le club qui les affronte, donc on est des ennemis. Après, je les retrouverai à la fin, on discutera un peu. Mais au moment du match, on oublie que ce sont nos anciens coéquipiers. C’est fini, j’ai tourné la page. Je me suis concentré sur le club où je suis actuellement. Je suis très content d’être ici, et je vais me donner à 100 % jusqu’à la fin de la saison. Je suis totalement heureux d’être ici et fier d’être Rennais», a assuré le latéral gauche de 23 ans.