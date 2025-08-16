Comment Ligue 1+ a réussi sa grande première

Le Stade Rennais et l’OM ont ouvert le bal de cette saison 2025/2026. Et quelle soirée vécue par les deux équipes où les locaux ont finalement pris l’ascendant dans les dernières minutes grâce à Ludovic Blas, alors qu’ils étaient réduits à dix depuis la demi-heure de jeu suite à l’expulsion du jeune Abdelhamid Aït Boudlal. Ce fut aussi la première pour le tout nouveau diffuseur du championnat de France et c’est peu dire que c’était très attendu après les déboires récents des prédécesseurs de Ligue 1+. Disons-le d’emblée, la soirée s’est très bien déroulée, si ce n’est un couac ici ou là.

«On va raviver la flamme de la Ligue 1 !», promettait Thibault Le Rol pour lancer l’aventure en plateau, lui qui était déjà des aventures chez Mediapro et Amazon Prime Vidéo. Il a d’abord fallu présenter sa toute nouvelle équipe avec les consultants, Adil Rami et Paul-Georges Ntep, et les journalistes qui l’accompagnent, Swann Borsellino et Giovanni Castaldi. «Tiens, il y a de tout ici, des Marseillais, des anti-Marseillais», chambre d’entrée de jeu Rami en référence à la vague de harcèlement dont est la cible Castaldi ces dernières heures. Un trait d’humour bienvenu.

Costume et vouvoiement sont de rigueur

Sous ce vernis, c’est un code plus rigoureux qui est imposé. Tout le monde en costume et se vouvoie, là où DAZN imposait un style plus décontracté, plus jeune également, avec un tutoiement de rigueur. La sauce n’a jamais vraiment pris. Ligue 1+ voulait plus d’immersion au sein des équipes et a plutôt réussi son pari. Premier reportage dans le bus même de l’OM sur la route entre l’aéroport et le Roazhon Park où l’on peut voir Rabiot et Angel Gomes dans leur coin, musique dans les oreilles, ou encore une discussion en espagnol et tout sourire entre Balerdi et Medina. Le concept a de quoi innover.

Jusque-là, on avait plutôt l’habitude de voir les joueurs descendre de leur car. Puis, plus tard après un retour en plateau, le spectateur repart au stade pour voir l’arbitre de la rencontre faire le briefing avec les deux capitaines du soir : Leo Balerdi et Valentin Rongier. L’étreinte entre les deux ex-coéquipiers est chaleureuse. Le ton devient plus décontracté au fur et à mesure de l’avant-match où Rami n’hésite pas à chambrer un Diawara pas toujours à son aise, et qui plus est victime d’un problème de micro. Les acteurs de la Ligue 1 ont eux aussi joué le jeu et se sont succédés en bord terrain.

Les clubs ont joué le jeu

Arnaud Pouille, le président exécutif du Stade Rennais a même offert un cadre avec le maillot de son club à Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de Ligue 1 +. «On veut ouvrir au maximum, c’est important pour les supporters et tout le monde.» Puis ce fut au tour de Medhi Benatia de prendre la parole et d’évoquer le mercato de l’OM. Le match peut alors débuter avec le duo Domergue-Cheyrou, là où DAZN avait tenté un trio sans convaincre. Les deux hommes possèdent une solide expérience même si leur association est neuve. Tout s’est déroulé sans accroc et les échanges avec le plateau de Paris et le bord terrain ont été fluides. De quoi laisser de belles promesses pour la suite.

