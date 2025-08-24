Après l’échec Victor Boniface, l’AC Milan va jouer un sale coup à Rennes

Le dossier du numéro 9 est encore chaud au Stade Rennais. Alors qu’ils ont vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest en échange de 30 M€, les Bretons manquent cruellement de ressource dans le secteur offensif. Et cela s’est vu lors des deux premières sorties de la saison contre l’OM (1-0), puis lors de la lourde défaite face au FC Lorient (0-4), où Mousa Al-Tamari et Ludovic Blas ont besoin de soutien. Récemment, les Rouge et Noir ont ciblé en priorité l’attaquant du Sporting Portugal, Conrad Harder, pour se renforcer avant la fin du mois d’août.

Et alors que le Danois de 20 ans, auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 47 matches, semble la piste la plus réalisable, la presse portugaise affirmait récemment qu’il était également courtisé par l’AC Milan, mais il préfèrerait rejoindre le SRFC. L’opération pourrait même se conclure à plus de 20 M€ au plus grand bonheur d’Habib Beye. De plus, les Rossoneri avaient avancé avec le Bayer Leverkusen pour s’offrir Victor Osimhen et le Nigérian passait même sa visite médicale ces dernières heures.

L’AC Milan veut absolument Conrad Harder

Sauf que la situation a radicalement changé ces dernières heures. En effet, la presse italienne annonce que Victor Boniface ne signera pas à Milan et qu’il rentrera en Allemagne dès ce dimanche. En effet, l’état du genou droit de l’attaquant de Leverkusen n’a pas convaincu après plusieurs examens médicaux et l’AC Milan s’est donc rétracté, alors qu’un accord pour un prêt, avec option d’achat à 30 millions d’euros, avait été trouvé. Simon Rolfes, le directeur sportif de Leverkusen, a d’ailleurs confirmé qu’il reviendrait au club pour travailler. «Renégocier le contrat ? Je ne pense pas que ce soit possible. Sa condition physique s’est améliorée. Boni doit continuer à travailler. Nous pensons qu’il peut progresser», a-t-il indiqué.

Face à cette situation, l’AC Milan s’est donc rabattu sur Conrad Harder, qui devient la cible prioritaire avant la fin du mercato. Les agents de l’attaquant lisboète étaient au siège du club aujourd’hui pour discuter avec l’AC Milan, affirme Sky Sports. Un coup dur pour Rennes, alors qu’Habib Beye avait récemment annoncé sa volonté de recruter. «On veut un attaquant supplémentaire, on est sur le marché et on avance sur nos dossiers, mais on ne fera pas n’importe quoi, et on ne payera pas un prix qui ne le justifie pas ! Si on doit rester en l’état, je suis très content de mon effectif actuel, qui est compétitif», avait-il assuré. Le Stade Rennais est prévenu…