Rennes a quasiment bouclé l’arrivée de son nouvel attaquant !

Bien que la fête de Pâques soit déjà passée, le Stade Rennais se cherchait un neuf sur ce mercato estival. Le club breton qui a essuyé le départ d’Arnaud Kalimuendo qui a rejoint la formation anglaise de Nottingham Forest contre 30 millions d’euros, avait bien besoin d’un remplaçant à ce poste. Ainsi, les noms ont doucement fleuri dans la short-list de Loïc Désiré. Si les profils de Louis Munteanu (Cluj), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) ou encore Matthis Abline (FC Nantes) sont revenus, deux noms tenaient la corde.

En effet, le club breton s’était mis d’accord avec Estéban Lepaul (25 ans), le buteur du SCO Angers comme nous vous l’avons révélé. Auteur d’un dernier exercice canon avec 9 buts en 28 matches de Ligue 1, le natif d’Auxerre était cependant estimé à 20 millions d’euros par son club. Un montant élevé pour Rennes qui pensait plutôt débourser une somme avoisinant les 15 millions d’euros. Dans le même temps, les Rennais prospectaient au Portugal.

Rennes touche au but pour Conrad Harder

Doublure la saison dernière de Viktor Gyökeres au Sporting CP, Conrad Harder (20 ans) sort d’un premier exercice intéressant avec 11 buts et 7 passes décisives en 47 matches. Cependant, le club portugais qui a vendu son homologue suédois semble miser sur Luis Suarez, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille arrivé cet été. Conrad Harder n’étant pas indiscutable, l’ancien de Nordsjaelland arrivé il y a un contre 19 millions d’euros pouvait donc partir en cas d’offre intéressante.

Selon A Bola, le joueur danois faisait l’objet d’une rude bataille entre le Stade Rennais et l’AC Milan. Le joueur aurait également donné sa priorité au club breton où il estime avoir plus de chances d’être titulaire qu’à l’AC Milan pour continuer de se développer. Une première offre aurait été rejetée mais les Bretons seraient revenus à la charge avec une proposition supérieure à 20 millions d’euros. Une seconde offre qui correspond aux demandes du club portugais. L’optimiste est donc présent pour une finalisation du dossier ce vendredi. L’international danois (1 cape) est donc tout proche de rejoindre la Ligue 1.