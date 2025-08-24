Ligue 1 : réduit à 9, le Stade Rennais s’écroule dans le derby face à Lorient !

Tombeur de l’Olympique de Marseille lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais espérait confirmer, ce dimanche, sur la pelouse de Lorient, défait par Auxerre le week-end dernier. Pour ce rendez-vous, Habib Beye, privé de Mousa Al-Tamari (sanctionné après un retard à la causerie) alignait un 3-5-2 avec un duo d’attaque composé de Mohamed Kader Meïté et Ludovic Blas. Olivier Pantaloni optait lui pour un 3-4-3 où Tosin et Karim Dermane entouraient Soumano. Une rencontre qui allait rapidement s’enflammer puisque la nouvelle recrue rennaise Mahdi Camara, coupable d’un geste non maitrisé sur Dermane, voyait rouge après cinq petites minutes de jeu.

Deux cartons rouges en 11 minutes…

Sonnés, les Rennais l’étaient un peu plus quelques secondes plus tard… Sur une nouvelle offensive lorientaise, Tosin s’échappait et Wooh commettait encore l’irréparable en fauchant le buteur des Merlus. La sanction de Jérôme Brisard ne tardait pas : nouveau carton rouge (11e). En double infériorité numérique, le SRFC était alors contraint de se réorganiser. Comme la semaine passée, Meïté cédait sa place prématurément, au profit de Nagida. KO debout, Rennes allait pourtant se signaler offensivement. D’abord par l’intermédiaire de Nagida, auteur d’une belle frappe captée par Kamara (20e), avant que Fofana ne voit sa tentative fracasser la barre transversale des Lorientais (22e).

Tout proche de céder, le FCL réagissait dans la foulée. Trouvé dans la surface, Soumano pensait ouvrir le score mais sa frappe était repoussée sur la ligne (23e). Sur l’action suivante, c’est Dermane, parfaitement décalé, qui manquait de précision dans le dernier geste (24e). Un derby animé à tous les niveaux où Rennes se montrait encore menaçant malgré la tournure des événements. Déjà brillant la semaine dernière, Merlin butait sur Kamara avant d’être signalé en position de hors-jeu (30e). Mis sous pression et pas forcément inspiré malgré leur supériorité numérique, Lorient profitait cependant des approximations rennaises, à l’image de cette passe en retrait de Nagida tout proche de profiter à Tosin puis Dermane, finalement averti pour une simulation dans la surface (35e).

… avant le festival lorientais !

Accroché, Lorient, porté par un très bon Abergel, trouvait malgré tout la faille juste avant la pause. Après un ballon gratté par Kouassi dans les pieds de Nagida, Soumano se jouait de la défense rennaise avant de tromper Samba au près (1-0, 45+4e). Libéré par cette ouverture du score, Lorient repartait à l’attaque et Avom Ebong manquait de peu le break (45+6e). Au retour des vestiaires, le FCL maintenait la pression et s’envolait rapidement. Sur corner, Tosin coupait la trajectoire et donnait de l’air aux siens (2-0, 47e).

Asphyxié, Rennes subissait et ne parvenait plus à sortir de son camp. De son côté, Pantaloni apportait du sang neuf avec les entrées de Bamba et Pagis, en lieu et place de Dermane et Soumano. Dans la dernière demi-heure de jeu, la physionomie de ce match ne changeait guère. Sur un centre d’Abergel, Tosin tentait une reprise acrobatique mais butait sur Samba (61e). À 11 contre 9, les Merlus récitaient leur football et finissaient une nouvelle fois par faire sauter le verrou rennais. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Pagis profitait d’un service en retrait de Bamba pour crucifier Samba d’une frappe du droit (3-0, 65e). Mais le récital ne s’arrêtait pas là…

Successeur de Tosin sur le front de l’attaque, Le Bris participait lui aussi à la fête en concluant de la tête après une déviation de Jacquet (4-0, 69e). Totalement dépassé, Rennes vivait un véritable calvaire en terres lorientaises. Sur un nouveau centre, Bamba passait lui tout proche du cinquième but mais manquait le cuir de quelques centimètres (77e). Dans les derniers instants, Rennes profitait finalement d’un Lorient plus gestionnaire pour conserver ce score déjà très lourd. Avec cette large victoire (4-0), Lorient se relance et pointe au 6e rang. Rennes chute à la 11e place.