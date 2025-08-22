Rennes : la sortie musclée d’Habib Beye sur le dossier de l’attaquant

On l’a vu face à l’Olympique de Marseille. Mousa Tamari est un attaquant généreux, qui se bat sur chaque ballon, mais le Stade Rennais manque cruellement de poids en attaque. Un besoin devenu encore plus vital pour des Bretons qui ont récemment vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest en échange de 25 M€. Les Rouge et Noir auraient toutefois trouvé leur bonheur avec le joueur du Sporting Portugal, Conrad Harder.

La presse portugaise annonce que le Danois de 20 ans (11 buts, 7 passes décisives en 47 matches) est également courtisé par l’AC Milan, mais il préfèrerait rejoindre le SRFC. L’opération pourrait d’ailleurs se conclure à plus de 20 M€. De quoi renforcer la réputation qu’à Rennes sur le marché des transferts, à savoir celle d’un club qui ne rechigne à sortir le chéquier, quitte à payer beaucoup plus que les autres. Face à cette situation, Habib Beye a tenu à mettre les choses au point ce vendredi en conférence de presse.

«On n’est surtout pas désespéré pour prendre tous les attaquants de la planète !»

« Je vais être très clair, avec l’aval de ma direction, parce que je lis ou j’entends certaines choses étonnantes, ou je vois certains prix qui sont affichés… On n’est surtout pas désespéré pour prendre tous les attaquants de la planète ! On veut un attaquant supplémentaire, on est sur le marché et on avance sur nos dossiers, mais on ne fera pas n’importe quoi, et on ne payera pas un prix qui ne le justifie pas ! Si on doit rester en l’état, je suis très content de mon effectif actuel, qui est compétitif », a-t-il confié, dans des propos relayés par Ouest France.

Si Harder reste quand même la piste la plus réalisable, Beye a ensuite confirmé que le SRFC ne s’interdisait pas de recruter un autre renfort plus polyvalent d’ici la fin du mercato. « On n’est pas là pour empiler les profils, par contre il peut y avoir parfois une opportunité de marché, mais il faut qu’elle soit raisonnable… S’il doit y avoir un deuxième renfort offensif, c’est ce que ce sera une nécessité pour nous, mais ce ne sera pas une folie, et cela peut aussi dépendre de départs… » Le message est passé.