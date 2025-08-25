Menu Rechercher
Real Madrid : l’entraîneur d’Oviedo critique l’arbitrage

Par André Martins
1 min.
Veljko Paunović, entraîneur du Real Oviedo @Maxppp
Oviedo 0-3 Real Madrid

Au coup de sifflet final de la défaite du Real Oviedo face au Real Madrid dimanche soir (0-3), une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a inscrit un doublé, l’entraîneur du club promu en Liga cette saison, Veljko Paunović, a reconnu les erreurs de son équipe, tout en pointant du doigt certaines décisions arbitrales qu’il a jugées défavorables.

«Au-delà des décisions de l’arbitre, ce n’est pas à nous d’en parler, cela ne nous arrange pas. Nous nous sentons lésés, mais sur les deux autres buts, nous les avons offerts au Real Madrid, là où ils sont les plus forts. C’était évitable. Il y a eu d’autres actions litigieuses, comme celle sur (Salomón) Rondón. On a payé le prix fort aujourd’hui», a-t-il déclaré en conférence de presse. Avant le choc contre les Merengues, le Real Oviedo avait déjà perdu son premier match de championnat la semaine dernière, face à Villarreal (2-0).

Pub. le - MAJ le
