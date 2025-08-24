Rennes : Christopher Wooh a fini à l’hôpital après son expulsion à Lorient

Ce n’était pas la journée de Christopher Wooh. Après une rencontre complètement ratée à Lorient cet après-midi, Christopher Wooh (23 ans) s’est vu être expulsé après un tacle trop appuyé sur Aiyegun Tosin. Le défenseur rennais, expulsé après seulement onze minutes de jeu, a laissé son équipe à neuf contre onze, puisque Madhi Camara avait également pris un carton rouge à la 6e minute. Peu de temps après, le défenseur central de 23 ans a laissé éclater sa frustration dans les couloirs du stade.

Dans un geste d’énervement après son expulsion, il se serait ouvert au niveau de la main, vraisemblablement en tapant contre un mur ou une vitre, selon les informations du Parisien. Le joueur rennais a rapidement été conduit à l’hôpital afin de recevoir des soins après ce triste geste. Résultat : plusieurs points de suture pour Christopher Wooh, qui sera logiquement suspendu au moins pour le déplacement sur la pelouse d’Angers, lors de la troisième journée du Championnat. Un dimanche à oublier pour le Stade Rennais, battu 4-0 lors du derby.