Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Rennes : Christopher Wooh a fini à l’hôpital après son expulsion à Lorient

Par Samuel Zemour
1 min.
christopher wooh @Maxppp
Lorient 4-0 Rennes

Ce n’était pas la journée de Christopher Wooh. Après une rencontre complètement ratée à Lorient cet après-midi, Christopher Wooh (23 ans) s’est vu être expulsé après un tacle trop appuyé sur Aiyegun Tosin. Le défenseur rennais, expulsé après seulement onze minutes de jeu, a laissé son équipe à neuf contre onze, puisque Madhi Camara avait également pris un carton rouge à la 6e minute. Peu de temps après, le défenseur central de 23 ans a laissé éclater sa frustration dans les couloirs du stade.

La suite après cette publicité

Dans un geste d’énervement après son expulsion, il se serait ouvert au niveau de la main, vraisemblablement en tapant contre un mur ou une vitre, selon les informations du Parisien. Le joueur rennais a rapidement été conduit à l’hôpital afin de recevoir des soins après ce triste geste. Résultat : plusieurs points de suture pour Christopher Wooh, qui sera logiquement suspendu au moins pour le déplacement sur la pelouse d’Angers, lors de la troisième journée du Championnat. Un dimanche à oublier pour le Stade Rennais, battu 4-0 lors du derby.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Christopher Wooh

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Christopher Wooh Christopher Wooh
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier