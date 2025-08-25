Rennes : un attaquant de Ligue 1 en plan B à Harder

Après les rumeurs d’un départ imminent de Conrad Harder vers l’AC Milan, le Stade Rennais explore activement des solutions de repli pour son attaque. Selon Ouest-France, le club breton s’intéresse désormais à Lucas Stassin, jeune attaquant belge de Saint-Étienne, pour compenser un éventuel échec dans le dossier Harder.

La suite après cette publicité

Cette piste s’annonce toutefois délicate : Saint-Étienne attend une belle offre pour libérer son joueur, tandis que Rennes ne souhaite pas dépasser 15 millions d’euros. Le club devra donc négocier rapidement pour sécuriser cette option et ne pas se retrouver à court de renforts offensifs avant la fermeture du mercato. Affaire à suivre.