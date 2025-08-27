Commission de discipline : Mahdi Camara et Donovan Léon prennent deux matches de suspension
Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel sanctionne les joueurs qui ont été expulsés lors de la précédente journée de championnat. Ainsi, Donovan Léon, le gardien d’Auxerre a pris deux matches de suspension après son carton rouge reçu face à Auxerre.
Sanctionnés lors du match entre le FC Lorient et le Stade Rennais, Mahdi Camara et Christopher Wooh connaissent aussi la sentence. Le premier a reçu deux matches de suspension ferme tandis que le second a pris un match ferme et un match avec sursis.
Les décisions de la commission de discipline
LIGUE 1 MCDONALD’S :
Deux matchs de suspension ferme
Mahdi CAMARA (Stade Rennais FC)
Donovan LEON (AJ Auxerre)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Christopher WOOH (Stade Rennais FC)
LIGUE 2 BKT :
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Théo SAINTE-LUCE (Montpellier Hérault SC)
