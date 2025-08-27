Commission de discipline : Mahdi Camara et Donovan Léon prennent deux matches de suspension

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel sanctionne les joueurs qui ont été expulsés lors de la précédente journée de championnat. Ainsi, Donovan Léon, le gardien d’Auxerre a pris deux matches de suspension après son carton rouge reçu face à Auxerre.

La suite après cette publicité

Sanctionnés lors du match entre le FC Lorient et le Stade Rennais, Mahdi Camara et Christopher Wooh connaissent aussi la sentence. Le premier a reçu deux matches de suspension ferme tandis que le second a pris un match ferme et un match avec sursis.

Les décisions de la commission de discipline

LIGUE 1 MCDONALD’S :

Deux matchs de suspension ferme

Mahdi CAMARA (Stade Rennais FC)

Donovan LEON (AJ Auxerre)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Christopher WOOH (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT :

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Théo SAINTE-LUCE (Montpellier Hérault SC)