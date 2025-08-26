Menu Rechercher
ASSE : un club en discussion pour Dylan Batubinsika

Dylan Batubinsika

Titularisé à 25 reprises la saison passée, Dylan Batubinsika n’a pas vraiment réussi à se mettre en évidence au sein de l’une des pires défenses de Ligue 1. Poussé vers la sortie par l’AS Saint-Etienne, le défenseur international congolais, qui n’a plus joué depuis le 5 juin dernier et un match face au Mali (1-0), est en partance.

Selon des sources turques, l’ancien du Maccabi Haïfa, dont le nom a été évoqué en début de mercato du côté du Panathinaïkos, est en discussion avec le club turc de Kocaelispor, actuel 17e de Süper Lig. Si Batubinsika a donné son feu vert, les modalités de l’opération sont en cours. Mais Saint-Etienne prend son temps, ce qui agace la formation turque qui a activé d’autres pistes en cas d’échec de la venue du défenseur stéphanois. A suivre.

Pub. le - MAJ le
